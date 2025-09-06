劍拔弩張! CNN爆川普擬對委內瑞拉境內毒梟 發動軍事打擊

委內瑞拉派戰機低空掠過美艦後，美國立刻增派10架F-35匿蹤戰機予以威嚇。示意圖。（路透）

2025/09/06 18:41

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國與委內瑞拉劍拔弩張之際，CNN 5日引述了解美國政府計畫的消息人士披露，總統川普正在權衡多種方案，對委內瑞拉境內販毒集團發動軍事打擊，這是對委國總統馬杜羅政權更廣泛施壓行動的一環。

川普5日增派10架F-35戰機赴波多黎各，放話一旦美軍遭委國戰機威脅，就會將其擊落，馬杜羅隨後稱，願在美方給予尊重的情況下對話及談判。

美軍已向加勒比海南部區域部署8艘軍艦、數架海軍P-8偵察機及1艘攻擊型潛艦，外界尚不清楚這支「掃毒兵力」的實際位置、任務目標等細節，但美軍已在2日對一艘據稱從委內瑞拉出發的販毒快艇發動攻擊，擊斃11名毒販，戰爭（國防）部長赫格塞斯更預告，接下來幾週將展開更多打擊行動。美國政府消息人士5日告訴CNN，該次行動標誌川普政府打擊販毒集團的行動顯著升級，只是更大規模行動的開始。

儘管川普5日被問到是否希望看到委國政權更迭時，委婉回答「不會談論這個」，但他也提到，委國去年的總統大選「非常奇怪」，當時馬杜羅即被控舞弊。今年稍早，川普已授權軍方，對美方認定為恐怖組織的販毒集團進行致命行動，表明川普有權將毒品走私嫌犯視為敵軍人員、而非僅是罪犯，對美軍擊斃恐怖分子「開綠燈」。2日，國務卿魯比歐更直言，沒有排除在委國境內打擊馬杜羅政權的可能性，「無論販毒集團在哪，無論他們在哪危害美國利益，我們都會予以打擊」。

一些川普政府官員研判，2日的襲擊及未來對委國毒梟的打擊，可能會給馬杜羅身邊那些從販毒集團非法收入來源中獲益的人帶來壓力，導致他們陷入困境，甚至考慮罷免馬杜羅。美方首選的行動方案是讓馬杜羅自行下台，目前在向馬杜羅傳遞的訊息是：「你想輕鬆些，還是艱難些？」川普政府目前故意含糊其辭，但截至目前為止，尚沒有跡象表明川普已決定對委國境內目標進行軍事打擊。不過，川普也已告知國安和國防官員，「若有機會殺死恐怖份子，我會立即批准這麼做」。

在美軍2日行動後，委國4日派兩架F-16戰機低空掠過一艘美軍飛彈驅逐艦，川普立刻加派10架F-35匿蹤戰機前往波多黎各，並警告馬杜羅，如果委國戰機危害美軍，美國有權將它們擊落。馬杜羅隨後發表全國談話，稱委美之間過去和現在的任何分歧都不應導致軍事衝突，「委內瑞拉一直願意談判、參與對話，但我們要求尊重」。針對川普將他視為販毒集團首腦，馬杜羅也稱川普得到的情報不真確，並強調委國現在是一個沒有古柯葉和古柯鹼、且正在打擊販毒的國家。

《紐約時報》分析，美國海軍在國際水域攔截、登檢涉嫌走私毒品的船隻已行之有年，但通常會派海岸防衛隊官員指揮，惟2日直接由美國海軍開火，完全悖離過去數十年慣例。事實上，美軍20世紀下半葉就曾大規模集結，營造「兵臨城下」場景，最終派出2萬名美軍入侵巴拿馬，擒拿強人總統諾瑞嘉，使其在美被起訴毒品走私，並遭定罪及服刑。不過，美軍目前在加勒比海的規模尚不足對委國發動地面入侵，但有特戰司令官警告，特戰部隊仍可展開精準奇襲，執行「逮捕或擊殺」任務。

