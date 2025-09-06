釋接班訊號!攜金主愛出席九三閱兵 前北韓軍官：金正恩難活過50歲

北韓領導人金正恩日前攜女兒金主愛（金正恩後方）出席中國「九三閱兵」。（法新社）

2025/09/06 21:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩日前攜女兒金主愛出席中國「九三閱兵」，與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁同台亮相，成為國際輿論焦點。不過專家直言，這場「父女秀」不僅釋放接班訊號，更揭露金正恩健康惡化的隱憂，甚至有前北韓軍人斷言：「他恐怕難以活過50歲！」

英國《每日電訊報》形容，年僅12、13歲的金主愛如今已成為「世界上最危險的女孩」。自2022年首次在飛彈試射場合亮相後，她不僅陪父親出席軍事、經濟與外交場合，更在今年隨同父親出訪北京，被南韓學者解讀為「正式踏上接班舞台」。

專家指出，北韓媒體近來以「尊敬的子女」稱呼金主愛，此一用詞極為罕見，通常僅限於最高領導階層。此次在北京，她甚至被塑造為「北韓二號人物」，與父親並肩現身習近平與普丁身旁，向國際社會釋放強烈訊號：金氏王朝仍將延續。

《德國之聲》則報導，這場「中國秀」不僅讓外界回想起冷戰時期金日成、毛澤東與赫魯曉夫的歷史畫面，更象徵北中俄「新三角同盟」成形。韓國前外交官金健分析，習近平此舉是刻意給予「超規格」待遇，一方面凸顯中國對半島的戰略掌控，另一方面也為未來與美國交涉增加籌碼。

然而比起外交風光，專家更注意到金正恩本人狀態不佳。曾投奔南韓的前北韓軍官安燦一直言，金正恩肥胖、過度流汗，加上曾接受心血管手術，恐怕「難以活過50歲」。他更斷言，金正恩少年時期缺乏運動習慣，無法如祖父金日成般長壽（享壽82歲）。因此，他才會急於讓金主愛提前曝光，透過「王朝太子」模式逐步培養她的接班正當性。

學者指出，金正恩一方面透過父女同台營造「慈父領袖」形象，企圖軟化外界對北韓的強硬印象；另一方面則藉由公開「接班人」塑造金氏家族權力穩固、長治久安的假象。只是，金主愛年紀尚小，北韓勞動黨規定未成年人不得入黨，短期內仍不可能直接接班。

英國《每日電訊報》形容，年僅12、13歲的金主愛如今已成為「世界上最危險的女孩」。（歐新社檔案照）

