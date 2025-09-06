金正恩回國了！結束訪中返抵平壤 金主愛成焦點

金主愛隨同金正恩，搭乘綠皮專車返回北韓。（法新社）

2025/09/06 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩前往中國參加「九三閱兵」後，已於4日晚間搭乘綠皮專車返抵平壤。對此，北韓官媒今（6日）早上大篇幅報導，向民眾宣布領導人返回平壤的消息。不過，除了金正恩之外，報導還刊出他的愛女金主愛，成為外界關注的焦點。

韓媒《韓聯社》今日報導，北韓勞動黨的機關報《勞動新聞》、官媒《朝鮮中央廣播電台》及《朝中社》等媒體，皆大動作提到金正恩結束訪中行程，已回到平壤的消息，顯示當局對金正恩返國的重視程度。

據報導，除了提到金正恩之外，媒體還刊登金主愛在專車內的照片，當中金主愛所穿的衣服，是與1日出發時相同的深色套裝。車廂裡隨行的官員還包括外務相崔善姬、勞動黨中央政治局常委趙甬元與金德訓、國際部長金成男、宣傳鼓動部長朱昌日、紀律調查部長金在龍，和財政經理部長金勇帥等人。

過去，北韓媒體提到金主愛時，通常都以「敬愛的女兒」來描述，但這次行程的相關報導裡，則都沒有具體提到金主愛。而此次是金正恩第5次訪問中國，也是行程時間最長的1次，共為期5天4夜。

金主愛緊跟在金正恩身後。（法新社）

