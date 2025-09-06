俄限用WhatsApp、Telegram推自家Max 專家：複製微信模式監控人民

俄羅斯當局針對WhatsApp與Telegram通話功能祭出限制，同步大力推廣由親克里姆林宮企業研發的「國家級通訊軟體」Max。（路透）

2025/09/06 19:26

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯當局持續收緊網路自由，先是封鎖臉書、Instagram等國際社群平台，如今更針對WhatsApp與Telegram通話功能祭出限制，同步大力推廣由親克里姆林宮企業研發的「國家級通訊軟體」Max。專家直言，這款應用程式恐複製「中國微信模式」，成為官方監控人民的新工具，引發俄國社會憂慮。

根據《BBC》報導，化名瑪麗娜的俄國自由撰稿人指出，日前嘗試透過WhatsApp聯繫同事卻失敗，改用Telegram也無法撥通，才發現自己也是數百萬受限用戶之一。俄國監管單位辯稱，這些平台拒絕將用戶資料存放境內，且容易遭詐騙濫用。但俄央行數據顯示，大部分詐騙仍發生在傳統電話網路，令外界質疑官方說法牽強。

俄國當局力推的Max，由受國營石油巨頭「俄羅斯天然氣工業公司」及普廷親信寡頭柯瓦丘克掌控的VK公司開發，自9月起更強制所有銷售手機內建安裝。據估算，WhatsApp與Telegram在俄每月用戶數高達9700萬與9000萬人，對於全國1.43億人口來說，幾乎是日常必備工具。從家長群組到社區大小事，全靠這兩款App串聯。

Max號稱整合金融、政府服務與通訊，模式被比擬為「中國微信」。然而，其隱私條款明訂可向「政府機構及第三方」分享用戶資料。專家警告，這代表當局可能直接讀取訊息。在俄國社會中，已有人民因私訊遭判刑，加上黑市數據氾濫，恐使資訊安全更加脆弱。

電信專家克里馬列夫直言，這不只是打擊詐騙，「而是政府要牢牢掌控人民彼此的連結與聲音」。瑪麗娜也感嘆：「他們要的就是讓我們安靜待在角落，不要有任何交流。」

除了封鎖App，俄國各地自5月起更頻繁出現手機網路大規模斷訊，官方聲稱是為防烏軍無人機攻擊。夏季高峰時，全俄多達77個地區同時停網，部分城市甚至斷線長達數週。然而，專家批評這並非有效防禦手段，反而讓民眾日常生活大亂，公車資訊板失靈、計程車亂漲價。部分官媒甚至將其包裝為「數位排毒」，稱居民因此能「多讀書、多散步」。

目前俄國校園家長群組、地方防災通知、救護服務等，已陸續被要求轉向Max。雖然官方宣稱用戶已突破3000萬，但相較WhatsApp與Telegram仍大幅落後。數位權倡議者達賓尼安警告，這顯示俄國正複製中國模式，逐步建構「封閉式網路生態」。他強調：「俄羅斯人已習慣便宜快速的全球網路，如今被迫接受監控化平台，恐對社會與商業帶來深遠衝擊。」

