    首頁　>　國際

    「上帝的網紅」 首位千禧世代少年 9/7將獲教宗冊封聖人

    6日在聖伯多祿廣場拿著已故義大利15歲少年阿庫提斯照片的民眾。（路透）

    6日在聖伯多祿廣場拿著已故義大利15歲少年阿庫提斯照片的民眾。（路透）

    2025/09/06 17:51

    〔編譯管淑平／綜合報導〕已故義大利15歲少年阿庫提斯（Carlo Acutis）7日將在梵蒂岡舉行的典禮上，由羅馬天主教教宗良14世冊封為聖人，成為有史以來首位千禧世代封聖。

    這場封聖禮將在聖伯多祿廣場，在數千名朝聖者觀禮下舉行。阿庫提斯生前在網路上傳播天主教信仰，因而有「上帝的網紅」（God’s Influencer）之稱。他2006年因血癌病逝，年僅15歲，其遺體被安置在一具玻璃棺中，安葬在阿西西市（Assisi）教堂，多年來吸引大批信友朝聖。

    阿庫提斯1991年生於倫敦，在義大利北部米蘭成長，雖非出身於天主教信仰虔誠的家庭，但他卻每日參加彌撒，並因關懷遭霸凌孩童、街友等弱勢族群而富有名氣。喜歡打電玩的阿庫提斯，自學電腦基礎程式設計，並用於在網路上記錄天主教奇蹟和其他信仰資源。

    梵蒂岡認定2件在他死後發生的奇蹟，一起是2013年治癒一名罹患罕見胰臟畸形的巴西兒童，另一起是一名在事故中重傷的哥斯大黎加學生之康復。

    已故教宗方濟各（Pope Francis）在世時，於2020年冊封阿庫提斯為「真福者」，教廷原定今年4月為他冊封「聖人」，但因方濟各逝世而延期。同日將一併封聖的，還有生前致力為窮苦、疾病者服務的聞名的義大利青年弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati），他1925年因小兒麻痺逝世，年僅24歲。

    圖
    圖
