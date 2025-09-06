為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    被當非法移民！美衝車廠逮南韓300人 驚動總統、外長救人

    美國聯邦幹員4日衝入喬治亞州的南韓現代汽車工廠（圖）拘留475人（彭博社）

    美國聯邦幹員4日衝入喬治亞州的南韓現代汽車工廠（圖）拘留475人（彭博社）

    2025/09/06 17:34

    〔編譯張沛元／綜合報導〕南韓外交部長趙兌烈6日證實，有300多名南韓公民在日前美國國土安全部的打擊非法移民的行動中，於南韓現代汽車集團（Hyundai Motor Group）的美國工廠被抓，總統李在明已下令全力因應；趙兌烈稱若有必要，他將親赴華府與美方商討此事。

    這是美國國土安全部歷來最大規模的單點非法移民大抓捕。除了李在明已下令全力因應，趙兌烈在緊急政府會議上說，政府已成立小組應對小組，以及若有必要，他本人將親赴華府會見美方官員討論。趙兌烈說，國民被抓令他深感憂忡與責任重大。

    與現代汽車合資打造上述發生移民大抓捕的電池工廠的南韓LG新能源（LG Energy Solution）則表示，已要求在美出差的員工立即返回南韓，以及除了會見客戶一律暫停赴美出差。LG新能源說，有47該公司員工與約250名外包公司員工在大抓捕中被拘留。

    為打擊非法移民，美國移民暨海關執法局（ICE）、國土安全調查處（HSI）等執法單位在當地時間4日，於喬治亞州薩凡納市（Savannah）附近的艾拉貝爾（Ellabell）的南韓現代汽車與LG新能源合資的電池工廠，拘留約475人，其中包括南韓公民。

    根據南韓媒體，遭拘留者中包括30多名派到美國出差、持商務簽證（B1）或取得赴美旅行授權電子系統（ESTA）赴美的南韓人，被捕理由是「從事與簽證目的不符之活動」。5日，南韓外交部證實確有此事並表示遺憾，強調南韓公民與企業的合法權益不得受到不當侵害。

    圖
    圖
