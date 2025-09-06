為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    普廷前腳高調訪中 俄天然氣船後腳停靠中國港口

    俄羅斯總統普廷（左起）、中國國家主席習近平與北韓領導人金正恩，3日聯袂步行到北京天安門廣場出席紀念二戰結​​束80週年的閱兵。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷（左起）、中國國家主席習近平與北韓領導人金正恩，3日聯袂步行到北京天安門廣場出席紀念二戰結​​束80週年的閱兵。（美聯社）

    2025/09/06 16:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕路透6日報導，船舶追蹤數據顯示，俄羅斯總統普廷高調訪中會見中國國家主席習近平、出席上合組織天津峰會，以及參加北京九三閱兵後數日，又有載運來自遭制裁的俄羅斯「北極液化天然氣2號」（Arctic LNG 2）計畫的液化天然氣的運輸船，停靠中國的港口。

    根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的船舶追蹤數據，這艘俄羅斯「日出號」（Voskhod）液化天然氣運輸船，已停泊於中國廣西省鐵山港的液化天然氣接收站。

    數據顯示，這艘懸掛俄國國旗的運輸船7月19日在西伯利亞北部格達（Gydan）的「北極液化天然氣2號」設施，裝載15萬立方公尺的液化天然氣。

    這是繼上月底遭制裁的俄國運輸船「北極木蘭號」（Arctic Mulan）停靠廣西北海液化天然氣接收站，第2批來自遭制裁的「北極液化天然氣2號」計畫的俄國天然氣被運抵中國。

    目前無法立即證實這批液化天然氣是否在鐵山港卸貨；路透曾致電港口，但無人接聽電話。

    「北極液化天然氣2號」計畫從2023年12月開始生產液化天然氣，然因缺少冰級天然氣運輸船再加上因俄烏戰爭而遭西方制裁，供氣進度一直落後原計畫。

