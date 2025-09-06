悲慘！山東清潔工月薪不到台幣4千全年無休 中網友震驚：這怎麼活

中國清潔工全年無休，月薪只有900人民幣，許多網友看了深感震驚。（圖擷自bilibili）

〔即時新聞／綜合報導〕太悲慘了！有中國民眾在山東採訪一處小縣城的清潔工（環衛工人），得知對方全年無休，月薪只有900人民幣（約新台幣3847元），許多中國網友看了深感震驚，直呼這到底要怎麼活下去。

從中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）上流傳的影片可以看到，這名清潔工透露自己今年74歲了，沒有任何退休金可以領，每天從早上6點半做到11點半，中午休息過後又從下午2點做到晚上6點半下班。

清潔工說，他沒有休息日，週六週日、大年三十（除夕）和初一都一樣要上班，國定假日薪水都與平常一樣沒有翻倍，最多就是過年時會發白米、食用油等福利。

採訪者用換算出來的時薪3人民幣（約新台幣12.83元），去超市購物看看時薪購買力如何，結果根本買不了多少東西，引發中國網友熱烈討論。

有人留言說，這種內容真的不用懷疑真假，只要大家去問問街上掃地的清潔工就知道人間疾苦；還有網友分享自己縣城裡的清潔工薪水是在800到1200人民幣（約新台幣3420到5130元）之間。

一部分中國網友諷刺地說，從這裡能看出人民幣購買力其實很強，只要900就能買1人1個月的勞動力；有人則感嘆「咱媽把眼睛閉上了」，暗指「中國母親」看不到人民困苦；1名用戶則語重心長地指出「愛國不是比誰更痛恨美日韓，愛國是比誰更善待自己的同胞」。

