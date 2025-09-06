反將一軍!澤倫斯基拒赴莫斯科 反邀普廷來基輔

澤倫斯基5日表示，他不會在俄國飛彈持續攻擊烏克蘭的情況下訪問莫斯科。（路透）

2025/09/06 16:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基5日在《美國廣播公司新聞》（ABC News）訪問中，拒絕俄羅斯總統普廷邀請他前往莫斯科進行外交談判的建議，同時也向普廷提出邀約，「他可以來基輔」。

據報導，針對「澤普會」究竟會不會舉行的問題，普廷3日聲稱他從未反對與澤倫斯基會面，「如果澤倫斯基準備好了，就讓他來莫斯科吧。這次會面一定會舉行」。

對此，澤倫斯基5日正式回絕，「我不能去莫斯科」，因為俄國飛彈還在襲擊烏克蘭，「我的國家每天都在遭受飛彈襲擊，我不能去莫斯科。我不能去這個恐怖分子的首都。但他（普廷）可以來基輔」。

澤倫斯基曾多次表示，普廷還在繼續推進烏克蘭戰爭，所以並不尋求與他會面，「如果一個人不想在戰爭期間見面，他當然可以提出一些我或其他人無法接受的建議」。

美國總統川普已將烏俄領袖會晤，作為其促成和平協議的優先事項，甚至將美烏俄三方峰會定為目標，先前受訪時堅稱「三邊會晤一定會舉行，至於（烏俄）雙邊會晤，我不知道」。

德國總理梅爾茨則表示，普廷和澤倫斯基之間顯然不會舉行雙邊會談。澤倫斯基此次受訪也直言，普廷正在「與美國玩遊戲」。

