為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    反將一軍!澤倫斯基拒赴莫斯科 反邀普廷來基輔

    澤倫斯基5日表示，他不會在俄國飛彈持續攻擊烏克蘭的情況下訪問莫斯科。（路透）

    澤倫斯基5日表示，他不會在俄國飛彈持續攻擊烏克蘭的情況下訪問莫斯科。（路透）

    2025/09/06 16:04

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基5日在《美國廣播公司新聞》（ABC News）訪問中，拒絕俄羅斯總統普廷邀請他前往莫斯科進行外交談判的建議，同時也向普廷提出邀約，「他可以來基輔」。

    據報導，針對「澤普會」究竟會不會舉行的問題，普廷3日聲稱他從未反對與澤倫斯基會面，「如果澤倫斯基準備好了，就讓他來莫斯科吧。這次會面一定會舉行」。

    對此，澤倫斯基5日正式回絕，「我不能去莫斯科」，因為俄國飛彈還在襲擊烏克蘭，「我的國家每天都在遭受飛彈襲擊，我不能去莫斯科。我不能去這個恐怖分子的首都。但他（普廷）可以來基輔」。

    澤倫斯基曾多次表示，普廷還在繼續推進烏克蘭戰爭，所以並不尋求與他會面，「如果一個人不想在戰爭期間見面，他當然可以提出一些我或其他人無法接受的建議」。

    美國總統川普已將烏俄領袖會晤，作為其促成和平協議的優先事項，甚至將美烏俄三方峰會定為目標，先前受訪時堅稱「三邊會晤一定會舉行，至於（烏俄）雙邊會晤，我不知道」。

    德國總理梅爾茨則表示，普廷和澤倫斯基之間顯然不會舉行雙邊會談。澤倫斯基此次受訪也直言，普廷正在「與美國玩遊戲」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播