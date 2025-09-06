日本悠仁親王成年禮 再掀皇位繼承權之爭

日本皇位第二繼承人選悠仁親王6日舉行成年禮。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本天皇第二順位繼承人悠仁親王6日迎來19歲生日，日本皇室40年來首度舉行盛大的男性皇族成年禮。然而，英國《衛報》指出，悠仁親王的成年儀式，因皇室僅限男性繼承規則的爭議而黯然失色。

據報導，6日上午8時45分，悠仁在秋篠宮邸接受成人禮的最初儀式「受賜冠之儀」，從日皇德仁派來的使者手中接受附有「燕尾纓」的成年之冠帽。上午10時許，在皇宮「春秋之廳」舉行成年禮的最主要儀式「加冠之儀」（冠禮）。

身為天皇德仁的侄子，悠仁表示：「身為成年皇族，我將履行自己的職責，並深知自己作為皇室成年成員的責任。」

然而，皇宮內正醞釀著一場繼承危機。天皇德仁有一名女兒愛子公主，但這位23歲公主卻因皇室僅限男性繼承的規定而被邊緣化，儘管民調顯示，大眾對女性繼承皇位的支持率很高。

事實上，日本數十年來一直在爭論皇位繼承問題。2005年，一個重要的政府小組建議，無論性別，皇位都應傳給最年長的子女，似乎為愛子公主登上皇位鋪路，但隔年悠仁出生，平息這場爭論。

傳統主義者聲稱，皇位由男性繼承的「不間斷皇室血統」是日本的基石，重大的改變會導致國家分裂。與此同時，保守派正在推動皇室將遠房親戚重新納入家族。

悠仁今年3月就曾表示，他身為皇室的年輕成員，決心履行他的職責，但他「尚未深入思考」自己的婚姻前景，這可能充滿挑戰。

歷史上，嫁給皇室成員的女性面臨生育兒子的巨大壓力，並經常成為八卦話題。當今雅子皇后曾是一位野心勃勃的外交官，在入宮後多年來一直與壓力相關的疾病對抗，有些人認為這是生兒子的壓力所造成。

日本皇室歷史學家川西秀也表示，儘管公眾廣泛支持改變繼承規則，但除了盛大的儀式之外，人們關注的焦點是通貨膨脹上升等其他問題。他直言：「如果那些普遍支持（女性天皇）的人們能更大聲一些，政治人物就能更嚴肅看待這個問題」，可惜在成年儀式結束後，包括媒體在內的社會都會平靜下來。

德仁天皇和雅子皇后列席悠仁親王的成年儀式。（美聯社）

