    首頁　>　國際

    高空飛行中竟「企圖關閉引擎」！「搭便機」機師險釀空難下場曝

    美國阿拉斯加航空前飛行員去年在未執勤狀態下搭乘航班，竟在高空中試圖關閉引擎，導致飛機緊急迫降。阿拉斯加航空班機示意圖。（彭博）

    美國阿拉斯加航空前飛行員去年在未執勤狀態下搭乘航班，竟在高空中試圖關閉引擎，導致飛機緊急迫降。阿拉斯加航空班機示意圖。（彭博）

    2025/09/06 17:04

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一名前機師前年在未執勤狀態下搭乘航班，竟在高空中試圖關閉引擎，導致飛機緊急迫降。這起震驚航空界的事件有最新進度。他已在美國法院認罪，被判入獄50天、664小時社區服務，以及約6萬美元（約新台幣185萬元）的高額賠償金，同時面臨聯邦層級的進一步審判。

    根據《衛報》報導，涉案的艾默生（Joseph Emerson）事發時是阿拉斯加航空旗下地平線航空（Horizon Air）飛行員。2023年10月22日，他在一班從華盛頓州飛往舊金山的航班上，以非執勤身分搭乘，坐在駕駛艙額外座位。途中，他竟試圖拉動兩個紅色把手，企圖啟動滅火系統、切斷引擎燃油供應，所幸當時機組員及時將他制服，飛機緊急降落俄勒岡州波特蘭，機上80多名乘客與機組人員均安。

    艾默生當時向警方坦承，自己因友人過世而陷入情緒低潮，事發前兩天吃「迷幻蘑菇」，超過40小時未闔眼。他聲稱以為自己正在做夢，試圖透過拉動把手「喚醒自己」，對此行為深感懊悔。

    法院文件指出，艾默生被控83項危害他人安全罪名，以及1項危害航空器安全罪。他最初對所有指控否認，後來在聯邦法院承認妨礙飛航安全，在州法院對各項罪名「不爭辯」，具有與認罪相同的法律效力。

    法官最終判處艾默生50天徒刑，他先前已羈押服刑，因此不需再度入獄；此外，他還須接受5年緩刑、完成664小時社區服務（每名乘客各8小時）、賠償阿拉斯加航空約6萬美元（約新台幣185萬元）損失，並不得接近任何可操作的航空器，除非獲緩刑官許可。目前艾默生仍等待聯邦法院的最終量刑。辯護律師表示，屆時將爭取緩刑處分；而檢方則可主張最高1年刑期。

    在庭上，艾默生公開致歉，表示自己在精神錯亂的狀態下行為失控，但願意為此負起全部責任。他強調：「我感謝機組人員救了我的命，也救了全機人的命。那是我人生收到最重要的禮物。」他說，這段痛苦的經歷讓他正視自身心理健康問題與對酒精的依賴，讓他成為一個「更好的父親、更好的丈夫，也是一個對社會更有責任感的人」。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

