傳中俄在列！川普簽行政命令將非法拘留美國人的國家列黑名單

2025/09/06 15:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普5日簽署一道行政命令，將非法拘留美國人的國家列入黑名單，此舉目的在向相關國家施壓。

《美國國家廣播公司》（NBC）6日報導，根據佛里基金會（Foley Foundation）2024年的報告，被扣為人質或被錯誤拘留的美國公民總數至少有54人，分布在17個國家，包括伊朗、中國、俄羅斯、北韓和委內瑞拉。

川普透過行政命令，將這些「支持錯誤拘留的國家」列入黑名單，賦予國務卿魯比歐對相關國家實施制裁或下令採取其他懲罰措施的權力。一名美國官員表示，美國政府已劃定一條非常明確的界限，這是一條底線：「不要把美國人當作談判的籌碼。」

該官員拒絕透露川普政府將以多快的速度對這些黑名單國家實施制裁或簽證限制。美國政府尚未公布被拘留在海外的美國公民人數和地點等細節。

美國前陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）曾在俄羅斯被非法關押5年多，直至2024年獲釋。他表示，這項行政命令「是一個良好的開端，如果真正執行，將對中國和俄羅斯等流氓政權產生強大的震懾作用」。

惠蘭表示，他認為川普也應該為那些真正被非法拘留的人爭取賠償，並為此動用流氓政權凍結的資產，「我們需要阻止劫持人質的行為，並確保人質回國後得到妥善安置。美國政府在這兩方面都可以做得更好」。

事實上，前總統拜登政府於2022年7月已發布類似的行政命令，宣布非法拘留和劫持美國人質事件為國家緊急狀態。根據該行政命令，相關個人和行為者也可能被執行簽證禁令和制裁。當時，美國國務院也採取行動，對違規國家發出警告，並在旅行警告中發布一個特殊指示：字母「D」，警告美國人不要前往這些國家。

根據川普政府的行政命令，支持在其境內劫持美國人的非國家行為者或恐怖組織的國家也可能面臨處罰。

美國官員直言：「對於流氓政權和那些認為美國人可以被當作棋子的政權來說，一切都變了。另一名政府官員表示，該行政命令將允許政府對特定國家實施與針對支持恐怖主義的國家相同的措施，「這擴大我們可以使用這些工具的範圍。你不僅會因為資助哈瑪斯、真主黨或基地組織（而受罰），試圖不公正地剝削我們的公民（也會受罰）」。

此外，作為更廣泛嚇阻舉措的一部分，川普政府也在考慮限制美國人前往某些國家。 2017年，美國維吉尼亞大學21歲學生沃恩比爾（Frederick Otto Warmbier）去世後，川普政府也採取類似措施，禁止美國護照持有者前往北韓。

