    首頁　>　國際

    川普：不喜歡莫迪現在的做法 但美印關係「沒什麼好擔心」

    今年2月莫迪（左）在白宮會見剛上任不到1個月的川普（右）。（路透）

    今年2月莫迪（左）在白宮會見剛上任不到1個月的川普（右）。（路透）

    2025/09/06 14:52

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《彭博》報導，儘管美國正推進對印度多種商品徵收50％的關稅，以懲罰印度購買俄羅斯石油和天然氣，但美國總統川普5日強調，美國與印度的關係「沒什麼好擔心的」。

    據報導，川普5日表示，他將永遠與印度總理莫迪保持友好關係，但他「不喜歡莫迪目前的做法」。莫迪隨後回應稱，他讚賞川普對兩國關係的正面評價，莫迪也給予相等回應。

    川普強調：「印度和美國有著特殊的關係。沒什麼好擔心的。我們只是偶爾會有一些爭吵。」莫迪也在Ｘ社群平台的一篇貼文中寫道：「印度和美國有著非常積極和前瞻性的全面全球戰略夥伴關係。」

    儘管華盛頓和新德里之間就降低關稅的貿易協定進行的正式談判陷入僵局，但川普對印度的評價仍然相對正面。儘管如此，川普本週對莫迪與俄國總統普廷、中國國家主席習近平一同出席中國二戰結束80週年相關峰會表示憤怒。

    川普本週稍早表示，印度曾提出將對美國商品的關稅降至零，但他暗示，這項所謂的讓步在談判中可能來得太晚了。

    5日稍早，美國商務部長盧特尼克在《彭博》電視台的發言就相對直來直往。他不諱言，印度在烏克蘭與俄羅斯持續衝突的情況下，繼續從俄國購買石油的舉動「很荒謬」，印度必須選邊站，「要嘛支持美元，支持美國，支持你最大的客戶，也就是美國消費者，要嘛我猜你將支付50％的關稅」。

