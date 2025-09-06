習近平大談「器官移植」收音流出 央視罕見要求外媒下架影片

中國國家主席習近平3日在北京天安門廣場主持閱兵儀式，期間與俄羅斯總統普廷談論到「器官移植」、「長生不老」議題收音流出，震驚全球。（美聯社）

2025/09/06 15:00

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平3日在北京天安門廣場主持閱兵儀式，期間與俄羅斯總統普廷談論到「器官移植」、「長生不老」議題，收音流出後震驚全球。《央視》昨日罕見要求《路透》刪除一段長達4分鐘、包含有關上述內容在內的影片。《路透》表示，目前該影片已經下架，還透露《央視》在書信中批評他們對該影片進行編輯處理。《路透》對此聲明：「堅持發布內容的準確性。」

根據《路透》報導，該報將習近平與普廷的談話內容，剪輯成一段4分鐘的影片，並分發給全球1000多家媒體客戶，其中包括世界各地的主要國際新聞廣播公司和電視台，這段影片獲得了《央視》的許可，其他獲授權的媒體也剪輯了相關影片。然而他們卻收到《央視》法務信件要他們刪除該影片的書面要求，於是他們在昨（5）日移除了該影片。

《路透》指出，《央視》法務主管賀丹寧（HE Danning）在信中表示：「你們對這段內容的編輯處理，已造成對授權素材中事實與說法的明顯曲解。」並聲稱《路透》已超出協議所允許的使用範圍，但信中未具體說明細節。

《路透》聲明中表示，公司撤下影片的原因是因為不再持有該段版權內容的發布權。他們已經向《央視》以及其全球業務部門中國環球電視網（CGTN）詢問，但未獲回應，中國駐美大使館也未立即回覆。

報導指出，習近平與普廷的這段對話影片與相關報導在全球廣泛流傳，許多電視台與社群媒體帳號都曾分享。《路透》聲明：「我們堅持我們所發布內容的準確性。我們已仔細審查該段影片，並未發現有任何損害路透社長期堅持之準確與中立新聞原則的情形。」

另外，本報發現，有部分台媒先前也在YouTube轉播九三閱兵直播影片，但目相關影片已經下架，並寫：「這部影片含有『CCTV.com』的著作權內容，對方已經因著作權因素封鎖這部影片。」

