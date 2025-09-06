雪梨海灘驚見「巨鯊」襲人 1名衝浪好手斷肢失血亡

雪梨著名長礁海灘水域疑似發生鯊魚攻擊事件，導致雪梨北部海灘關閉。（法新社）

2025/09/06 14:49

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《法新社》6日報導，澳洲警方和救援人員表示，當天在雪梨一處熱門海灘，發生「巨鯊」咬死一名衝浪者的罕見事故，導致多處海灘緊急關閉。

新南威爾斯州警察局長鄧肯（John Duncan ）在記者會上表示，遇難的是57歲當地男子，他是一名經驗豐富的衝浪者，與5、6名朋友在雪梨北部極受歡迎的長礁（Long Reef）和迪瓦艾（Dee Why）海灘附近海域衝浪。

請繼續往下閱讀...

鄧肯描述，這名男子在鯊魚攻擊下失去「多條肢體」，他的遺體和衝浪板在水中載浮載沉，幾名衝浪者看到後，將他救上了岸，「不幸的是，當時我們才知道他可能失血過多，搶救無效」。

鄧肯表示，附近的人看到是鯊魚攻擊這名男子，判斷是一條「巨鯊」，因為這名男子的衝浪板斷成兩半。政府專家將檢查衝浪板殘骸和這名男子的遺體，以確定涉事鯊魚的種類。

據了解，在熱愛海洋運動的澳洲，大多數嚴重的鯊魚咬傷事件都來自大白鯊、牛鯊和虎鯊。當地媒體拍攝的現場照片顯示，警方聚集在岸邊，救護車停在附近。

一位不願透露姓名的衝浪者告訴雪梨《每日電訊報》，他目睹這次襲擊事件的救援狀況，「4、5名衝浪者把他從水中拉了出來，看起來他的下半身很大一部分受到攻擊」。人們被命令離開水面，「有一個衝浪救生員揮舞著紅旗，我不知道那是什麼……但我想我應該去（岸邊）」。

新南威爾斯州衝浪救生協會表示，位於曼利和納拉賓北部郊區之間的海灘已關閉至少24小時。該協會執行長皮爾斯（Steven Pearce）在一份聲明中表示：「目前，請遠離附近海灘的水域，並聽從救生員和救生員的指揮。我們向這起慘劇中遇難者的家屬致以最深切的哀悼。」

這是自2022年以來雪梨發生的首起致命鯊魚襲擊事件，當時35歲的英國潛水教練內利斯特（Simon Nellist）在小灣海灘附近喪生。澳洲上一次致命的鯊魚襲擊事件發生在3月份，當時一名衝浪者在西澳大利亞偏遠的沃頓海灘附近被救起。

根據鯊魚與人類接觸的資料庫，自1791年以來，澳洲各地發生1280多起鯊魚事件，其中超過250起導致死亡。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法