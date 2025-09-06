為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    國安考量 美國擬限制進口中國無人機及重型車輛

    美國川普政府計劃發布規定，限制或可能禁止自中國進口無人機及中型與重型車輛，原因是基於國安考量。無人機示意圖。（美聯社資料照）

    

    2025/09/06 14:53

    〔中央社〕美國川普政府計劃發布規定，限制或可能禁止自中國進口無人機及中型與重型車輛，原因是基於國安考量。此前，美國已針對汽車及卡車展開相關行動。

    路透社報導，美國商務部今天表示，計劃最快於本月發布相關規則，以應對涉及國家安全風險的事項，包括對無人機及其供應鏈不可或缺的資訊與通訊技術，以及來自中國等外國敵對國家總重超過1萬磅的車輛。

    美國商務部並未說明相關進口規定的細節。美國商務部及中國駐美大使館均未立即回應置評請求。

    在美國商用無人機的銷售中，中國進口產品占了絕大多數，其中超過一半來自全球最大的無人機製造商大疆（DJI）。

    美國政府已針對進口汽車和其他卡車制定類似規定，現在計劃對無人機與重型車輛進口實施限制。

    今年1月，民主黨籍前總統拜登領導的政府敲定規定，將自2026年底起，實質禁止幾乎所有中國製汽車及卡車進入美國市場，此舉是針對中國車輛軟硬體的打擊行動之一。

    美國商務部1月曾表示，也可能針對無人機系統的特定部分實施限制，例如機載電腦、通訊及飛行控制系統、地面控制站、操作軟體及資料儲存設備等。

    商務部去年7月針對無人機及其相關組件進口啟動國安調查，4月則對中型及重型車輛及零組件展開調查，這些調查可能導致更高關稅。

    今年6月，美國總統川普簽署行政命令，以加強防範具有威脅性的無人機，並提振美國無人機製造業。

    去年12月，拜登簽署一項法案，未來可能禁止大疆和道通（Autel）等公司在美國銷售新款無人機。

    圖
    圖
