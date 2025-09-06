為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    悠仁親王生日 日本皇室時隔40年舉行隆重成年禮

    日本皇位第二順位繼承人悠仁親王今天迎來19歲生日，舉辦日本皇室時隔40年的男性皇族成年禮。（路透）

    日本皇位第二順位繼承人悠仁親王今天迎來19歲生日，舉辦日本皇室時隔40年的男性皇族成年禮。（路透）

    2025/09/06 14:40

    〔中央社〕日本皇位第二順位繼承人悠仁親王今天迎來19歲生日，舉辦日本皇室時隔40年的男性皇族成年禮。日本掌管皇室事務的宮內廳表示，成年禮是皇室重要儀式，從奈良時代至今約有1300年歷史。

    日本讀賣新聞報導，悠仁今天迎來19歲生日，是皇室時隔40年有男性皇族舉辦成年禮。上午8時45分，悠仁在秋篠宮邸接受成人禮的最初儀式「受賜冠之儀」，從日皇德仁派來的使者手中接受附有「燕尾纓」的成年之冠帽。

    上午10時許，在皇宮「春秋之廳」舉行成年禮的最主要儀式「加冠之儀」（冠禮）。悠仁表示，「身為成年皇族，將善盡自己的職責」。

    這場成年禮儀式，日皇德仁、皇后雅子、秋篠宮伉儷、日皇伉儷的長女愛子、秋篠宮家的次女佳子等皇族出席觀禮。日本首相石破茂等三權之長（立法、行政、司法機關首長）也列席。

    舉行冠禮時，由日皇伉儷的側近、宮內廳侍從次長（土反）根工博為悠仁親王戴冠，隨後由其他職員為悠仁親王在下巴下方結上帽繩（稱為掛緒），然後用剪刀將帽繩剪齊。

    悠仁向前走到日皇伉儷面前致謝表示，「今天我接受成年禮，接受賜冠，由衷感謝」。悠仁也向父母秋篠宮伉儷表達感謝。

    悠仁親王於上午11時半左右，在皇宮內奉祀皇室列祖列宗的宮中三殿行禮、報告。這是成年禮的儀式之一，稱為「謁拜賢所皇靈殿神殿之儀」。

    下午在宮殿舉行「朝見之儀」，悠仁親王向日皇伉儷致意。之後，悠仁親王將受頒「大勳位菊花大綬章」。今晚在東京都內將舉辦一場私人性質的慶生宴。

    上一次日本皇室舉行成人禮（冠禮）是1985年11月秋篠宮生日。

    日本掌管皇室事務的宮內廳表示，成年禮是皇室重要儀式，從奈良時代至今約有1300年歷史。

    成年禮不僅是用來表明男性皇族已經成年，也是讓成年皇族加深自覺意識的重要儀式。女性皇族不舉行成年禮，而是透過授予勳章舉行慶賀成年的儀式。

    悠仁親王目前就讀筑波大學一年級，是日皇德仁的姪子。2022年日本民法修法後，成人年齡由20歲降至18歲，去年9月悠仁就成年，因要準備上大學等，成年禮於一年後的今天舉行。

    悠仁親王今後身為皇位繼承順位第二的成年皇族，預料將出席皇室接受民眾賀新年（新年一般參賀）等的宮中活動。

    悠仁親王去年18歲成年後，已經能夠參加審議皇室重要事項的「皇室會議」。此外，根據皇室經濟法，成年後的「皇族費」也有所增加，從每年305萬日圓提高至915萬日圓（約新台幣188萬元）。

    日本皇位第二順位繼承人悠仁親王今天迎來19歲生日，舉辦日本皇室時隔40年的男性皇族成年禮。日本掌管皇室事務的宮內廳表示，成年禮是皇室重要儀式，從奈良時代至今約有1300年歷史。（路透）

    日本皇位第二順位繼承人悠仁親王今天迎來19歲生日，舉辦日本皇室時隔40年的男性皇族成年禮。日本掌管皇室事務的宮內廳表示，成年禮是皇室重要儀式，從奈良時代至今約有1300年歷史。（路透）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播