    國際

    Anthropic使用盜版書訓練AI 支付天價和解金456億元

    開發大型語言模型Claude的Anthropic，利用盜版書籍來訓練AI被作家告上法院，如今已同意支付15億美元來和解金。（路透）

    開發大型語言模型Claude的Anthropic，利用盜版書籍來訓練AI被作家告上法院，如今已同意支付15億美元來和解金。（路透）

    2025/09/06 12:50

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國科技公司Anthropic開發大型語言模型Claude，竟是利用盜版書籍來訓練AI，作家們展開集體訴訟後，Anthropic已同意支付15億美元（約新台幣456億元）和解金。

    《CBS》報導，Anthropic的和解協議裡一共涵蓋了50萬本書，公司將對每本支付3000美元（約新台幣9.13萬元）左右來達成和解，舊金山法官阿爾蘇普（William Alsup）最快可能會在9月8日批准。

    據了解，這起訴訟最初是由3名作家巴茨（Andrea Bartz）、格雷伯（Charles Graeber）、強森（Kirk Wallace Johnson）於去年提出，後續他們成為了其他作家和出版商群體的訴訟代表。

    法官阿爾蘇普指出，Anthropic在明知是盜版的情況下載了超過700萬本數位化書籍，分別為盜版網站Library Genesis的500萬本、盜版平台Pirate Library Mirror的200萬本。

    作家群體委任律師尼爾森（Justin Nelson）表示，Anthropic的和解是迄今為止最高額的版權追償案，並且創下AI時代首例。另外，本次案件被視為里程碑，代表著AI公司與被侵犯版權的作家、藝術家、創意人士之間訴訟的轉捩點。

    美國作家協會8月曾告知會員，預計每本書的賠償金至少為750美元（約新台幣2.28萬元），若Anthropic被判定為故意侵犯版權，金額可能會更高。

    Anthropic在如今的和解協議中，是對50萬本每本賠償差不多3000美元，可能是刪除了重複和無版權作品後，使得賠償的書籍有所減少。

    Anthropic由ChatGPT開發商OpenAI的前高層創立，在2023年推出聊天機器人Claude。法律專家表示，假如Anthropic沒有達成和解，那麼在原定12月的審判中一旦敗訴，預計將賠償數十億美元，比現在的和解金多出許多，恐怕會造成公司癱瘓。

    圖
    圖
