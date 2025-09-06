小偷別心存僥倖！南韓跨越477公里找回AirPods事件爆紅

南韓民眾從濟州島跨越477公里到釜山找回AirPods。AirPods示意圖。（美聯社）

2025/09/06 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果的「尋找（Find My）」APP能夠定位裝置所在位置，南韓近來有從濟州島跨越477公里到釜山市找回AirPods的事件，在網路上成為熱門話題。

據《朝鮮日報》報導，濟州島男子1個月前在當地遺失AirPods，最近突然收到APP彈出通知，赫然發現他的耳機是在477公里之外的釜山蓮山洞，連忙搭乘飛機前往，航班降落後AirPods和他的距離僅剩下20公里。

濟州島男子在蓮山洞靠著APP和耳機越來越近，最終顯示在他身旁的餐廳裡，男子入內後透過提示聲終於在靠窗的桌子上找到AirPods，推測是竊賊發現失主在尋找慌忙遺棄，目前已向警方報案追查小偷身分。

據了解，蘋果早在2010年就已推出「尋找我的iPhone」，後續整合成「尋找」，不過南韓今年4月才同意讓蘋果在境內開放這項功能，從此之後有越來越多韓國民眾藉此找回裝置。

例如有人在上班時遺失了AirPods，透過「尋找」發現耳機陸續出現在忠清南道公州市、世宗特別自治市、京畿道光明市、京畿道安城市，最後鎖定是在安城一處公寓裡。

失主報案由警方敲門後，發現目前的使用者是在臉書購買，臉書賣家則是在二手平台Bunjang（번개장터）購入，警方取得搜索令向Bunjang調閱資料，赫然得知是失主同事偷的，最終這名同事不僅道歉辭職還賠償了60萬韓元（約新台幣1.3萬元）。

