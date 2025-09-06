簽署命令「戰爭部」回歸！川普驚人批判：美軍二戰後為政治正確而戰

美國總統川普簽署行政命令，將國防部恢復為其二戰前的舊稱「戰爭部」，並宣稱此舉是為扭轉美國因「政治正確」而不再為勝利而戰的歷史。（美聯社）

2025/09/06 09:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《紐約時報》報導，美國總統川普5日簽署一道行政命令，在儀式上將國防部（The Department of Defense）更名為其二戰前的舊稱「戰爭部」（The Department of War），並發表了驚人言論，稱此舉是為扭轉美國因變得「政治正確」與「覺醒」（woke），而導致自二戰後「從未為勝利而戰」的歷史。

在橢圓形辦公室的簽署活動上，川普直言不諱地表示，美國在二戰前贏得了一切，但之後卻再也沒打過勝仗。「我們贏了第二次世界大戰，」川普說，「但（那之後）我們從未為勝利而戰。我們就是沒有為勝利而戰。」他認為，前總統杜魯門（Harry S. Truman）將戰爭部改名為國防部，就是國家「決定走向覺醒」的象徵，而恢復「戰爭部」之名能向外界發出一個明確信號，是一個「更合適的名稱」。

部長附和：為恢復「戰士精神」

陪同川普簽署命令的國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）對此更名表達了熱情支持。他附和川普的觀點，稱「我們自（二戰後）就沒贏過一場大戰」，並點名韓戰、越戰、伊拉克與阿富汗戰爭。赫格塞斯強調，此舉並非貶低參戰官兵，而是為了恢復五角大廈的「戰士精神」（warrior ethos），他表示：「文字很重要。」川普的行政命令允許國防部在信箋等文件上使用「戰爭部」作為「副名」，並預告將推動立法將其永久化。

民主黨人迅速對此舉提出批評。參議院軍事委員會的民主黨領袖利德（Jack Reed）表示：「總統很擅長公關，但真正重要的是一個根植於憲法、專注於應對敵人的五角大廈，而非政治與黨派觀感。」

川普則利用此機會誇耀自己結束了多場戰爭，並談及他曾承諾要結束、但尚未成功的烏克蘭戰爭。他說：「我解決了每一場（戰爭），我們也將搞定另一場。但它原來比我想的要困難一點。」

