川普槓上台灣女兒！司法部突襲提告 台裔波士頓市長吳弭怒嗆：獨裁！

吳弭（Michelle Wu）是波士頓史上第一位透過選舉正式當選的女性、亞裔及少數族裔市長。（美聯社檔案照）

2025/09/06 09:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普政府的司法部於週四正式提起訴訟，控告波士頓市及其民主黨籍的台裔市長吳弭（Michelle Wu），指控該市限制與聯邦移民執法部門合作的「庇護政策」違法。

這場法律戰的核心是波士頓市行之有年的《信託法案》（Boston Trust Act）。該法案禁止地方執法官員僅因接獲聯邦移民及海關執法局（ICE）的逮捕令就逕行逮人，或應其要求延長拘留時間。司法部在訴狀中主張，這些條款蓄意阻礙聯邦政府執行移民法，危及美國人安全。

請繼續往下閱讀...

吳弭強硬回擊：獨裁的違憲攻擊

對於這場預料中的訴訟，吳弭發表聲明強硬回擊，稱之為一場「違憲的攻擊」。她表示：「本屆政府意圖攻擊我們的社區，以推進其自身的獨裁議程。」吳弭強調：「這是我們的城市，我們將奮力捍衛我們的法律與城市的憲法權利，我們絕不屈服。」

吳弭是波士頓史上第一位透過選舉正式當選的女性、亞裔及少數族裔市長，父母來自台灣。她哈佛畢業後積極參與公共服務，2021年當選市長。其多元背景影響其移民政策立場，強調包容與社區互信的重要性。

隨著川普總統尋求增加驅逐出境人數，其政府近幾週持續威脅要懲罰採取庇護政策的地區。司法部長邦迪（Pam Bondi）曾威脅要起訴不合作的地方官員，但波士頓先前已在聯邦法院成功阻止了政府扣留資金的企圖。此外，司法部對芝加哥提出的類似訴訟，最終也遭伊利諾州的聯邦法官以「政府缺乏起訴資格」為由駁回。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法