    首頁　>　國際

    顛覆生物學！史上首次發現 蟻后竟產下2種不同物種後代

    螞蟻。示意圖與本新聞無關（歐新社檔案照）

    

    2025/09/06 08:59

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學新聞網站《IFLScience》報導，科學家在伊比利收割蟻（Messor ibericus）身上，發現了一種前所未見、堪稱顛覆演化生物學認知的繁殖模式：該物種的蟻后，竟能產下來自兩種不同物種的後代。這項發現，是生物界已知的第一個、也是唯一的案例。

    這種被科學家稱為「異種生殖」（xenoparous）的奇特模式，源自於一個殘酷的演化現實：伊比利收割蟻的蟻后，若不與另一個物種，學名為「Messor structor」的雄蟻交配，便完全無法產下任何工蟻，將導致蟻群無法建立。換言之，為了建立王國，女王被迫必須進行「異族通婚」。

    基因揭密：工蟻是混血、蟻后是純種

    由法國蒙佩利爾演化科學研究所（Institute of Evolutionary Science of Montpellier）學者羅米吉耶（Jonathan Romiguier）領導的研究研究團隊，對390隻螞蟻的基因數據進行分析後，證實了此一驚人事實。

    遺傳學證據顯示，在伊比利收割蟻的蟻巢中，工蟻與蟻后的基因相似度極低。透過粒線體DNA追蹤母系遺傳，證實了所有工蟻的母親，的確都是伊比利收割蟻的蟻后；然而，其父系的DNA，卻全都來自「Messor structor」物種，證實了所有工蟻，都是「混血兒」。

    更驚人的是，研究團隊在義大利西西里島，發現了不存在「M. structor」雄蟻的地區，當地的伊比利收割蟻蟻后，竟演化出直接「複製」（clone）出「M. structor」雄蟻的能力，以確保其精子來源不斷。

    丹麥哥本哈根大學演化生物學家布姆斯瑪（Jacobus Boomsma）雖未參與此研究，但他評論道：「這絕對是一個奇妙、怪誕的故事，一個允許幾乎難以想像的事情發生的系統。」羅米吉耶則補充，這兩個物種在演化上，已分歧了超過500萬年，「這幾乎是人類與黑猩猩分歧的時間長度。」

