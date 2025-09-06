川普將國防部更名「戰爭部」 防長秀門上掛牌新頭銜

美國總統川普今天簽署行政命令，將國防部更名戰爭部，並表示這是向全世界傳達「勝利的訊息」。（美聯社）

2025/09/06 10:15

〔中央社〕美國總統川普今天簽署行政命令，將國防部更名戰爭部，並表示這是向全世界傳達「勝利的訊息」。國防部長赫格塞斯隨後秀出他的辦公室門上新掛牌寫著「戰爭部長」的影像。

法新社報導，共和黨籍的川普在白宮簽署行政命令時，赫格塞斯（Pete Hegseth）在一旁見證。川普表示，現行名稱已沿用70多年，過於「覺醒」、太政治正確。

川普在橢圓形辦公室向媒體談及更名一事時說：「我認為這是傳達勝利的訊息。鑒於目前世界局勢，這是更合適的名稱。」

美國脫離英國獨立後，1789年開始使用「戰爭部」一詞，直至二戰過後不久的1947年，如今又恢復這個沿用超過150年的舊稱。

川普無法在未獲國會批准的情況下對五角大廈正式更名，但他的命令授權將「戰爭部」作為「國防部」的「次要稱謂」。

曾任福斯新聞（Fox News）節目主持人的赫格塞斯隨即表示支持，並發布一段影片，內容顯示他在五角大廈的辦公室門上有新掛牌，上頭寫著「戰爭部長」。

赫格塞斯說，更名「不僅是更換名稱，更是恢復戰士精神」，他強調需注重行動力與效果，而非過度拘泥於政治正確和傳統規範。

白宮尚未透露更名所需的具體成本，但美國媒體預估，全面更換數以百計機構、標誌、電子郵件地址及制服等，總花費可能大約10億美元。

五角大廈一名官員告訴法新社：「費用預估將隨著我們執行川普總統的更名指示而有所變動。我們將之後提供更明確的評估。」

