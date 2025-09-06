為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普將國防部更名「戰爭部」 防長秀門上掛牌新頭銜

    美國總統川普今天簽署行政命令，將國防部更名戰爭部，並表示這是向全世界傳達「勝利的訊息」。（美聯社）

    美國總統川普今天簽署行政命令，將國防部更名戰爭部，並表示這是向全世界傳達「勝利的訊息」。（美聯社）

    2025/09/06 10:15

    〔中央社〕美國總統川普今天簽署行政命令，將國防部更名戰爭部，並表示這是向全世界傳達「勝利的訊息」。國防部長赫格塞斯隨後秀出他的辦公室門上新掛牌寫著「戰爭部長」的影像。

    法新社報導，共和黨籍的川普在白宮簽署行政命令時，赫格塞斯（Pete Hegseth）在一旁見證。川普表示，現行名稱已沿用70多年，過於「覺醒」、太政治正確。

    川普在橢圓形辦公室向媒體談及更名一事時說：「我認為這是傳達勝利的訊息。鑒於目前世界局勢，這是更合適的名稱。」

    美國脫離英國獨立後，1789年開始使用「戰爭部」一詞，直至二戰過後不久的1947年，如今又恢復這個沿用超過150年的舊稱。

    川普無法在未獲國會批准的情況下對五角大廈正式更名，但他的命令授權將「戰爭部」作為「國防部」的「次要稱謂」。

    曾任福斯新聞（Fox News）節目主持人的赫格塞斯隨即表示支持，並發布一段影片，內容顯示他在五角大廈的辦公室門上有新掛牌，上頭寫著「戰爭部長」。

    赫格塞斯說，更名「不僅是更換名稱，更是恢復戰士精神」，他強調需注重行動力與效果，而非過度拘泥於政治正確和傳統規範。

    白宮尚未透露更名所需的具體成本，但美國媒體預估，全面更換數以百計機構、標誌、電子郵件地址及制服等，總花費可能大約10億美元。

    五角大廈一名官員告訴法新社：「費用預估將隨著我們執行川普總統的更名指示而有所變動。我們將之後提供更明確的評估。」

    美國總統川普今天簽署行政命令，將國防部更名戰爭部，國防部長赫格塞斯隨後秀出他的辦公室門上新掛牌寫著「戰爭部長」的影像。（美聯社）

    美國總統川普今天簽署行政命令，將國防部更名戰爭部，國防部長赫格塞斯隨後秀出他的辦公室門上新掛牌寫著「戰爭部長」的影像。（美聯社）

    國防部長赫格塞斯隨後秀出他的辦公室門上新掛牌寫著「戰爭部長」的影像。（美聯社）

    國防部長赫格塞斯隨後秀出他的辦公室門上新掛牌寫著「戰爭部長」的影像。（美聯社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播