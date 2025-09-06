為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美國防部更名戰爭部 國外網友熱議要花多少錢 諷川普諾貝爾戰爭獎

    美國總統川將國防部更名為「戰爭部」（Department of War），臉書粉專也隨之更名，國外網友也隨即留言熱議，直呼「這要花多少錢」、「他知道戰爭……不好嗎？」（圖擷自臉書）

    2025/09/06 12:23

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普5日簽署行政命令，將國防部更名為「戰爭部」（Department of War），國防部長赫格塞斯的辦公室門牌也隨即更換成「戰爭部長」，臉書粉專也隨之更名，國外網友也隨即留言熱議，直呼「這要花多少錢」、「他知道戰爭……不好嗎？」也有人諷刺川普「諾貝爾戰爭獎」。

    川普於上月下旬提出國防部改名構想，本月5日隨即就簽署行政命令，將國防部更名為「戰爭部」，並聲稱他要宣揚美軍參與兩次世界大戰、協助盟邦抗擊侵略的光榮歷史。

    在國防部臉書粉專更換名稱及大頭貼後，外國網友也紛紛留言質疑「他們真的這麼做了」、「他知道戰爭……不好嗎？」、「改變這一切大概要花10億美元，真是太聰明了」、「解析度和微軟畫圖軟體畫的一樣」、「我們能讓狗狗幣（DOGE）計算一下改名的成本嗎？」

    也有人諷刺「諾貝爾戰爭獎」、「美國帝國的終結」、「請把老鷹做得更具威力及攻擊性」，因為川普先前曾表示，他這一任上任以來，結束6或7場戰爭，這些努力值得讓他獲得諾貝爾和平獎。

    不過根據外媒報導指出，過去美國國防部及其前身的更名，都是透過國會法定程序完成，不確定總統是否能自行就將國防部改名。川普對此則聲稱，「我不知道，但我們會找出答案，但我不確定他們是否必須這樣做。」

