    首頁　>　國際

    英國副首相芮納請辭　施凱爾內閣大搬風

    2025/09/06 03:45

    〔中央社〕英國副首相芮納（Angela Rayner）因少繳房產稅主動請辭，英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天大幅改組內閣，試圖重振陷入困境的工黨（Labour）政府。

    法新社報導，芮納經調查發現在購買英格蘭南部房產時違反大臣守則，這名工黨左派代表人物主動請辭後，促使施凱爾進行上任14個月以來的首次重大內閣改組。不過在此期間，極右派的英國改革黨（Reform UK）支持率已超過執政的工黨。

    根據英國廣播公司（BBC）報導，外交大臣拉米（David Lammy）將取代芮納職務。拉米的最高外交官職缺將由內政大臣古柏（Yvette Cooper）接替。報導還說，司法大臣馬穆德（Shabana Mahmood）將接替古柏出任內政大臣，而拉米將同時負責司法部門事務。

    施凱爾自去年7月出任首相以來，內閣一直風雨飄搖、 打擊不斷，芮納風波是最新的一起。

    這段期間，施凱爾政府被迫在福利改革與長者燃料補貼問題轉彎，同時未能阻止乘小船抵達的無證移民，這讓

    以反移民激進人士法拉吉（Nigel Farage）為首的英國改革黨（Reform UK）支持度提升。

    芮納本周承認她購買的海濱房產未繳納足夠稅款，並向政府的獨立道德顧問尋求協助。英國政府獨立道德顧問馬格諾斯（Laurie Magnus）在致施凱爾的信中寫道，芮納未能「聽取」她收到的法律建議，因此他認為「違反守則」。

    芮納在致施凱爾（Keir Starmer）的信中寫道，「鑒於調查結果以及對我家庭的影響，個人決定請辭」。她也辭去住房、社區暨地方政府事務大臣和工黨副黨魁的職務。

    芮納曾被認為是未來工黨領袖的潛在人選，並且一直是反對黨保守黨（Conservatives）和右翼媒體政治攻擊的首要目標。

    芮納16歲懷孕後輟學，而她直言不諱的作風深受工人階級歡迎。

    芮納以支持社會主義為傲，但深知自己必須先成為務實主義者，她喜愛的一句名言就是「單憑意識形態無法養活我自己」。（編譯：屈享平）1140906

