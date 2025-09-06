紐時：美海豹部隊2019登陸北韓　任務失敗射殺北韓船員

2025/09/06 03:39

〔中央社〕「紐約時報」今天引述多名現任與前任軍事官員大幅報導，美軍海豹部隊2019年初，在當時的總統川普同意下，秘密對北韓進行安裝電子竊聽設備的登陸行動，不過平壤當局得知情報，美軍在岸邊遭遇北韓船隻，射殺船員後離開，任務失敗。

2019年初某個冬夜，美國海軍海豹部隊（Navy SEALs）成員在北韓海域浮出水面，潛行到岩岸邊，進行安裝電子監聽裝備任務。行動若成功，美國可攔截最高領導人金正恩的通訊內容。

這是最高等級、極其複雜且有嚴重後果的機密任務，不得有疏漏。

當時首個任期的總統川普（Donald Trump）將與金正恩舉行峰會，海豹部隊任務有機會讓美國獲得極具價值的機密，但突擊隊員必須登上北韓領土，如遭偵察曝光，不僅峰會將叫停，也可能引爆人質危機，升高兩個擁核國家的衝突。這項任務風險極高，需要總統核准。

任務由狙擊911事件主謀賓拉登（Osama bin Laden）的海豹紅色中隊第6小隊進行，突擊隊員經數月演練，瞭解行動必須精準。但當晚身著潛水防寒衣與夜視鏡的特種部隊人員，遇上船頭探測燈大亮的北韓船隻。

未免遭發現，海豹隊員開火，數秒間船上人員全數死亡，突擊隊未安裝監聽設備，離開岸邊潛入水中。

這項行動仍是最高機密，從未被公開，美國與北韓未暗示曾有狀況，當時川普政府也未向監管機密行動的國會要員說明，紐時是首個報導的媒體，並指白宮未向國會提示可能違法。白宮未回應紐時的報導。

紐時訪問超過20名美國文官、前川普政府官員、知情的現任與前任軍方人士，由於事涉最高機密，僅能以不具名形式說明。

紐時強調，謹慎報導機密軍事行動，手上還握有任務的敏感資訊，這些內容可能會影響未來的情報蒐集與特別行動。

數十年來，美國試圖拉攏北韓，控制平壤核武計畫，但無論改善關係或提高經濟制裁都無法奏效。海豹任務是美國對北韓其中一項行動，但至今仍不清楚平壤如何得知美軍2019年的機密任務。（編輯：徐睿承）1140906

