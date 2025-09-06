為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美國關稅造成經濟衝擊　加拿大取消電動車強制令

    2025/09/06 02:54

    〔中央社〕美國總統川普的關稅對加拿大經濟造成嚴重衝擊，加拿大今天宣布一系列戰略以提升競爭力，其中包括暫停「電動車強制令」和啟動「購買加拿大」政策。

    加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，政府全力打造加拿大成為七國集團中最強大的經濟體，將降低對外國的依賴程度，使其更有韌性應對全球的經濟衝擊。他說：「面對全球不確定性，我們正在通過增強加拿大的國內實力來確保勞工和企業繁榮發展。」

    一籃子戰略計畫中最值得關注的一項是暫停電動車（EV）強制規定，以回應汽車產業的訴求。

    加拿大政府於2022年宣布「電動車強制令」，也就是2026年加拿大銷售的輕型汽車總量中將有20%為電動車；2030年銷售目標為60%；到2035年，在加拿大銷售的每一輛乘客用車輛都必須是電動的，以此達到零碳排的目標。未達到銷售目標的製造商或進口商可能會面臨處罰。

    美國對加拿大汽車業實施新關稅後，汽車業界對此「電動車強制令」提出了批評，稱這些目標不切實際，會增加成本，並危及就業。截至今年6月，加拿大出售的新車中僅約8%是零排放汽車。

    如今卡尼政府宣布撤銷2026年實現20%輕型汽車零排放的目標，並啟動為期60天的電動車強制政策的審查。

    「購買加拿大」是另一大重點。這項政策要求聯邦採購和融資以「加拿大企業和產品」為首要目標，並制定一套完整方案，讓各省和市政府都能仿效。渥太華計劃在今年10月前落實提案的初步內容，於2026年春季全面實施。

    其他政策包括：設立「技能再培訓計畫」，透過數位化就業培訓計畫，幫助5萬名勞工的技能進一步獲得提升。設立戰略因應基金，將投資50億加幣（約新台幣1100億元）幫助受關稅影響的產業。撥額外資金支持受中國徵收高關稅影響的油菜籽農商。延長並增加企業貸款計畫，緩解中小企業資金壓力。制定貿易多元化策略，2030年將加拿大對美國以外的海外市場出口額提高到50%。

    自今年2月川普以邊境安全為由對加拿大商品徵收全面關稅以來，加美經貿關係一直很緊張。儘管這些關稅後來僅適用於「美墨加協定」（USMCA）未涵蓋的商品，然而美國仍對鋼鐵、鋁、銅和汽車等加拿大產業加徵額外關稅。

    目前美國和加拿大的關稅貿易談判仍在進行中，川普和卡尼日前進行一次深度電話會談，卡尼稱「氣氛良好」，但並不代表美國關稅能很快消失。（編輯：徐睿承）1140906

