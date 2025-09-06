中國大閱兵畫面竟似納粹紀錄片 澳洲前官員：令人毛骨悚然

中共總書記習近平9月3日在北京天安門廣場舉行大閱兵，澳洲前內政部長裴佐洛（Michael Pezzullo） 表示，習近平領導下的中國與納粹德國在1930年代的崛起，有著「令人毛骨悚然的相似之處」。 （美聯社檔案照）

2025/09/06 05:41

〔編譯盧永山／綜合報導〕中共總書記習近平9月3日以紀念二戰結束80週年為由，在北京天安門廣場舉行大閱兵，展示了據稱最先進的軍事裝備，約有1萬名官兵參與了這場精心策劃的武力展示。澳洲前內政部長裴佐洛（Michael Pezzullo） 表示，習近平領導下的中國與納粹德國在1930年代的崛起，有著「令人毛骨悚然的相似之處」。

裴佐洛5日接受澳洲《天空新聞》訪問表示：「（中國的大閱兵）這根本不是歷史紀念，而是一場權力展示，目的是威懾那些可能阻礙習近平實現所謂『中華民族偉大復興』的人。」

請繼續往下閱讀...

這位前澳洲最具影響力的國家安全官員對習近平有關世界面臨「和平與戰爭的抉擇」的言論表示「非常擔憂」，他說：「他（習近平）真正的意思是，如果你不擋我的路，就會有和平；但如果你擋我的路，就會有戰爭。」

裴佐洛也強調，中國在大閱兵上的宣傳畫面與納粹德國在1930年代中期的宣傳片有明顯相似之處。他說：「這類展現軍力的踢正步最早出現在90年前的德國，並由蘭妮．雷芬斯坦（Leni Riefenstahl）拍攝的納粹宣傳影片《意志的勝利》所定格。」

裴佐洛指出：「納粹德國也傳遞了同樣的訊息：我們正在復興，不要阻擋我們；如果你們想要和平，就不要阻擋我們；但如果你們阻擋我們，就會有戰爭。它們有令人毛骨悚然的相似之處，包括這種精確的行進和踢正步。」

裴佐洛還警告，習近平意圖推進中國的領土主張，並說澳洲在未來數年將面臨「極為令人不安」的地緣政治局勢。他說：「習近平希望解決一系列領土爭端，包括黃海、東海、南海的領土主張，當然，他還希望將台灣納入中國。

裴佐洛說，2027年底，中共將舉行5年一度的全國黨代會，屆時習近平將尋求第四個任期，他很可能希望在此之前完成若干領土擴張，作為政績，擺上自己的戰利品陳列櫃。

裴佐洛表示：「習近平已經開始制定時間表，我們已經進入倒計時。他可能更希望不透過戰爭實現目標，但如果需要動武，他也會這麼做。這是一個極其令人不安的時期。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法