    首頁　>　國際

    超諷刺！俄高層：烏戰傷兵帶動俄義肢「領先全球」

    進行戰場醫療演練的俄國士兵。（美聯社檔案照）

    進行戰場醫療演練的俄國士兵。（美聯社檔案照）

    2025/09/05 22:53

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，造成大量傷兵，據稱為俄國總統普廷近親的俄國副國防部長，4日出席論壇竟然公開表示，在烏國作戰受傷的士兵人數，協助俄國在義肢製造上，成為全球領先者。

    英國《衛報》5日報導，俄國副國防部長齊維利瓦（Anna Tsivilyova）4日出席在海參崴舉行的「東方經濟論壇」（Eastern Economic Forum）時表示，因烏克蘭戰爭受傷返國的軍人，成為推動俄國義肢製作技術創新的「驅動力」，「我們在這方面現在可能已經領先」。她說，正是這些參與這場戰爭的人，「讓我們能夠得到如此旗艦級的優先地位」。

    齊維利瓦被指與普廷有親屬關係，英國指她為「普廷的堂（表）姪女」；歐盟文件也將她列為普廷的「近親」。

    普廷去年曾指出，約有70萬名俄軍在烏克蘭作戰，但是莫斯科一直將俄軍在烏國戰場陣亡和受傷人數，列為最高機密，鮮少披露傷亡資訊。根據英國國防部估計，自2022年2月24日開戰以來，俄軍累計已逾100萬人傷亡，這個數字與美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）最近一份研究的推估數字一致，這份研究估計俄軍死亡人數最高達25萬人，計入傷者的總傷亡人數超過95萬。

    俄國殯葬業和義肢核發數量，也反映出俄軍高傷亡人數的跡象，今年1到4月殯葬業者營收年成長率12.7%；官方數據顯示，2024年核發的義肢數量，比2021年多6萬具，增幅65%。

