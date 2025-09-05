金正恩北京行抱回2大外交勝利 中國放棄堅持北韓無核化

俄羅斯總統普廷（左起）、中國國家主席習近平、北韓領導人金正恩3日準備觀摩閱兵。（美聯社）

2025/09/05 22:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕北韓領導人金正恩4日結束中國訪問行程。《紐約時報》5日指出，金正恩此行帶著外交勝利回家，他與中國國家主席習近平同台觀摩閱兵，是其地緣政治影響力日增的訊號，而習、金峰會不提朝鮮半島無核化，則顯示北韓正被接受是事實上的核武國家。

紐約時報指出，過去金正恩和習近平5次峰會，每一次兩國政府都表示，兩人談及朝鮮半島無核化，然而，最新這次會談，卻在此重點上有所不同：兩國政府5日說明這場峰會成果時，均未提朝鮮半島無核化。

請繼續往下閱讀...

這是金正恩此行的一個外交勝利。金正恩長期以來堅持，北韓應被認可為擁有核武的國家，南韓慶南大學遠東研究所的北韓事務專家李炳哲（Lee Byong-chul）指出，「中國將不會正式認同北韓為核武國家，但是最新這次會談顯示，中國不再堅持（北韓）無核化」，「這對金正恩尋求讓北韓核武被接受為既成事實的策略而言，是一大勝利」。

紐時指出，金正恩這次北京之行凸顯他日增的地緣政治價值，而這份價值已協助說服中國和俄羅斯，承認北韓是事實上的核武國。南韓梨花女子大學國際研究教授李雷夫（Leif-Eric Easley）認為，「北韓已從一個被聯合國安理會無異議制裁的國家，成為受到安理會兩常任理事國中國、俄羅斯擁抱的國家，金正恩在這一點上也可以宣稱外交勝利」。

北韓與中、俄關係日深，意味著美國總統川普會更難把金正恩拉回談判桌。首爾北韓大學院大學校長梁茂進（Yang Moo-jin）指出，「美國—北韓峰會的門檻，現在又變得更高了」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法