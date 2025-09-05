琵琶颱風發威！捷星日本客機遭雷擊 緊急返航成田機場

捷星日本（Jetstar Japan）航空。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕日本廉價航空「捷星日本（Jetstar Japan）」一架編號JJP511航班，今（5）日下午2點25分左右，原定由東京成田機場飛往福岡，卻在途中遭遇雷擊。為了確認機體狀況，機長決定折返成田機場，並於約1小時後安全降落，機上的222名乘客與7名機組人員，皆無人受傷。

日媒《朝日新聞》報導，該班機下午1點25分自成田機場起飛，原本預定下午3點35分抵達福岡機場，但因飛行途中受到惡劣天氣影響，機體遭到雷擊，在下午3點16分返回降落成田機場。

據報導，該客機為「空中巴士A321LR」機型，翼展為35.8公尺；機身長度為44.5公尺；高度為11.7公尺。此機型本身就備有「放電索」裝置，可導引雷電電流排出，避免對機體造成直接損害，所以即使遭受雷擊，機體通常不會立即發生異常。

該班機在乘客全數下機後，已宣布停飛。而今日受15號颱風「琵琶」影響，西日本地區普遍都出現強風、豪雨等，惡劣的天氣狀況。

