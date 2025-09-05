「必要時炸死他們！」美國務卿強硬：將不經他國同意擊殺運毒者

美國國務卿魯比歐4日訪問厄瓜多時出席記者會。（路透）

2025/09/05 20:41

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府動用軍事力量，打擊加勒比海、南美洲的毒品走私活動。國務卿魯比歐4日表示，川普政府將持續在不經相關國家同意下，揪出、擊殺外國毒品走私者。

魯比歐4日訪問厄瓜多時表示，美方也不一定需要片面行動，因為若相關國家是願意與美國配合的友好國家，「那些政府會協助我們找出這些人，如果有必要的話，把他們炸掉」，「他們或許會自己做，而我們將協助他們」。

請繼續往下閱讀...

《華盛頓郵報》報導，魯比歐這番談話，顯然是畫出一條界線，一種是配合美國執行川普反毒戰略的國家，另一類是如委內瑞拉，不合作的國家。

魯比歐4日與厄瓜多外交部長桑莫斐（Gabriela Sommerfeld）會面時宣佈，將提供該國將近2000萬美元安全援助資金，用於強化打擊販毒集團能力，他並表示，若獲得邀請，美國將考慮在厄瓜多設立軍事基地。美軍原本在該國設有基地，但2009年在時任厄瓜多總統命令下撤離。

日前川普下令美軍，擊沉美方宣稱來自委內瑞拉的運毒船，擊斃船上11人，川普指這些人為「毒品恐怖份子」。但是這項行動招來南美洲左派國家政府譴責。哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）就批評這是「謀殺」，並質疑其效果，「我們幾十年來一直逮捕運送毒品的平民，而非將之擊殺。運毒者並非大毒梟，而是極度貧困的加勒比海和太平洋地區年輕人」。

川普政府迄今拒絕說明該次行動相關基本訊息，包括執行擊殺任務的美軍單位，以及法律授權依據。魯比歐3日被問及此事，也未回答。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法