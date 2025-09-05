為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「必要時炸死他們！」美國務卿強硬：將不經他國同意擊殺運毒者

    美國國務卿魯比歐4日訪問厄瓜多時出席記者會。（路透）

    美國國務卿魯比歐4日訪問厄瓜多時出席記者會。（路透）

    2025/09/05 20:41

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府動用軍事力量，打擊加勒比海、南美洲的毒品走私活動。國務卿魯比歐4日表示，川普政府將持續在不經相關國家同意下，揪出、擊殺外國毒品走私者。

    魯比歐4日訪問厄瓜多時表示，美方也不一定需要片面行動，因為若相關國家是願意與美國配合的友好國家，「那些政府會協助我們找出這些人，如果有必要的話，把他們炸掉」，「他們或許會自己做，而我們將協助他們」。

    《華盛頓郵報》報導，魯比歐這番談話，顯然是畫出一條界線，一種是配合美國執行川普反毒戰略的國家，另一類是如委內瑞拉，不合作的國家。

    魯比歐4日與厄瓜多外交部長桑莫斐（Gabriela Sommerfeld）會面時宣佈，將提供該國將近2000萬美元安全援助資金，用於強化打擊販毒集團能力，他並表示，若獲得邀請，美國將考慮在厄瓜多設立軍事基地。美軍原本在該國設有基地，但2009年在時任厄瓜多總統命令下撤離。

    日前川普下令美軍，擊沉美方宣稱來自委內瑞拉的運毒船，擊斃船上11人，川普指這些人為「毒品恐怖份子」。但是這項行動招來南美洲左派國家政府譴責。哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）就批評這是「謀殺」，並質疑其效果，「我們幾十年來一直逮捕運送毒品的平民，而非將之擊殺。運毒者並非大毒梟，而是極度貧困的加勒比海和太平洋地區年輕人」。

    川普政府迄今拒絕說明該次行動相關基本訊息，包括執行擊殺任務的美軍單位，以及法律授權依據。魯比歐3日被問及此事，也未回答。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播