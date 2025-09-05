買房爆出漏稅醜聞 英國副首相兼住房大臣雷納請辭

英國副首相兼住房大臣雷納因稅務問題辭職。（法新社資料照）

2025/09/05 21:03

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國副首相兼住房大臣雷納（Angela Rayner）今（5）日因稅務問題請辭，她此前承認少繳了購買房產所需支付的稅款，但她主張這個錯誤是因為她的情況較為複雜。

綜合英國廣播公司（BBC）、《路透》報導，雷納在寫給首相施凱爾（Keir Starmer）辭職信中說：「我對我不尋求額外專業稅務建議的決定感到深深懊悔......我對這個錯誤負上全責。」

請繼續往下閱讀...

施凱爾在回信中表示，他很遺憾雷納「作為副首相、國務大臣與工黨副黨魁的日子以這樣的方式結束」，但辭職是正確的決定。

雷納在一次採訪中透露，為了替她有身體障礙的兒子設立信託，她賣掉了英格蘭北部的住宅，然後購入英格蘭南海岸城市霍夫（Hove）的一處公寓，不過她誤以為她無須為了購買第二間房產而支付高一階的稅額。

BBC解釋，雷納花費80萬英鎊（約合新台幣3292.5萬）購置位於霍夫的公寓，她將這棟公寓登記為主要住處，並支付了3萬英鎊（約合新台幣123.4萬）的印花稅，但由於她名下還與他人共同持有一處房產，因此實際上她須為「第二處房產」支付7萬英鎊（約合新台幣288萬）的稅額。

雷納將這一錯誤歸咎於法律建議，她稱這份建議沒有「適當考慮」到她複雜的情況，尤其涉及了為她有特殊教育需求的兒子所設立的信託基金。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法