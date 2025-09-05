為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    買房爆出漏稅醜聞 英國副首相兼住房大臣雷納請辭

    英國副首相兼住房大臣雷納因稅務問題辭職。（法新社資料照）

    英國副首相兼住房大臣雷納因稅務問題辭職。（法新社資料照）

    2025/09/05 21:03

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國副首相兼住房大臣雷納（Angela Rayner）今（5）日因稅務問題請辭，她此前承認少繳了購買房產所需支付的稅款，但她主張這個錯誤是因為她的情況較為複雜。

    綜合英國廣播公司（BBC）、《路透》報導，雷納在寫給首相施凱爾（Keir Starmer）辭職信中說：「我對我不尋求額外專業稅務建議的決定感到深深懊悔......我對這個錯誤負上全責。」

    施凱爾在回信中表示，他很遺憾雷納「作為副首相、國務大臣與工黨副黨魁的日子以這樣的方式結束」，但辭職是正確的決定。

    雷納在一次採訪中透露，為了替她有身體障礙的兒子設立信託，她賣掉了英格蘭北部的住宅，然後購入英格蘭南海岸城市霍夫（Hove）的一處公寓，不過她誤以為她無須為了購買第二間房產而支付高一階的稅額。

    BBC解釋，雷納花費80萬英鎊（約合新台幣3292.5萬）購置位於霍夫的公寓，她將這棟公寓登記為主要住處，並支付了3萬英鎊（約合新台幣123.4萬）的印花稅，但由於她名下還與他人共同持有一處房產，因此實際上她須為「第二處房產」支付7萬英鎊（約合新台幣288萬）的稅額。

    雷納將這一錯誤歸咎於法律建議，她稱這份建議沒有「適當考慮」到她複雜的情況，尤其涉及了為她有特殊教育需求的兒子所設立的信託基金。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播