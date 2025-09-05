美移民局突襲喬治亞韓資工廠！逮450非法移民 韓籍員工也被抓

美國移民局突襲喬治亞州的南韓外資工廠，逮捕450名非法移民。（擷取自ATF官方X）

2025/09/05 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國移民暨海關執法局（ICE）與國土安全調查局（HSI）於當地時間4日，突擊檢查位於喬治亞州薩凡納的現代汽車與LG新能源（LG Energy Solution）共同合資的電池工廠，逮捕了約450名非法移民。

韓媒《韓聯社》今（5）日報導，在此次取締非法移民的過程中，美國緝毒局（DEA）、菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF），以及喬治亞州巡警等單位參與逮捕行動，動員了數百輛警輛。

據報導，本次行動是經過美國司法機關批准，以針對非法雇用行為所展開的調查。此外，被逮捕的除了當地工人之外，也包含30多名來自南韓出差的員工；這些南韓民眾雖持有B1商務簽證，或是免簽入境（ESTA），但因為從事與其入境目的不符的活動，才成為取締對象。

大多數被逮捕的民眾，已遭移送至ICE接受進一步的調查，而南韓駐亞特蘭大總領事館則已組織律師團隊應對。據了解，該工廠已暫停現場作業。此事件被視為川普政府強硬打擊非法移民的具體行動，就算是美國境內的外資企業，同樣也無法置身事外。

Today, @ATFAtlanta joined HSI, FBI, DEA, ICE, GSP and other agencies in a major immigration enforcement operation at the Hyundai mega site battery plant in Bryan County, GA, leading to the apprehension of ~450 unlawful aliens, emphasizing our commitment to community safety. #ATF pic.twitter.com/su6raLrLu6 — ATF Atlanta （@ATFAtlanta） September 4, 2025

