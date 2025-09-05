貝東塔下台！阿努廷當選泰國總理 將解散國會重新選舉

泰自豪黨黨魁阿努廷5日當選泰國新任總理。（路透）

2025/09/05 18:58

〔國際新聞中心／綜合報導〕58歲的泰國「泰自豪黨」黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）5日在國會表決中當選為新任總理，結束政治僵局。根據計票結果，阿努廷獲得311票，遠超所需的247票門檻，成功擊敗「為泰黨」候選人猜卡盛的152票。

阿努廷預計將在數日內獲得國王瓦吉拉隆功的正式任命後上任。他將接替上周遭憲法法院以倫理違規為由罷免的前總理貝東塔。貝東塔因6月與柬埔寨參議院主席韓森的一通爭議性電話遭外洩，引發外交風波，並爆發為期五天的邊境武裝衝突，最終導致其下台。

投票結果揭曉前，阿努廷在僅差數票時便起身與其他議員合影，並以雙手合十的傳統泰式「合十禮」向支持者致意。當議長宣布結果後，議場內響起掌聲，他隨即向四周議員致謝。

阿努廷原為貝東塔內閣的副總理兼內政部長，但在通話外洩引發公憤後，立即宣布退出執政聯盟，使為泰黨政府陷入不穩定。為爭取最大在野黨「人民黨」支持，阿努廷承諾上任後四個月內解散國會，舉行新大選。人民黨領袖納塔蓬已表示，該黨將維持在野立場，意味新政府可能成為少數派內閣。

人民黨同時要求阿努廷政府推動憲法改革，透過民選制憲議會起草新憲法，以取代現行由軍政府時期制定的憲法。該黨前身為「前進黨」，在2023年大選中贏得最多席次，卻因參議院保守勢力反對其王室改革政見而遭封殺。值得注意的是，此次總理選舉中，參議院已不再擁有投票權，標誌泰國政治權力結構的重大轉變。

為泰黨曾於2日試圖解散國會，但遭樞密院駁回。與此同時，前總理塔克辛於投票前一天突赴杜拜，引發外界揣測其是否再度流亡。塔克辛聲稱此行為醫療檢查，將於數日內返國。

阿努廷能否在短暫任期內穩定局勢，並履行解散國會與憲政改革承諾，將是下一階段的關鍵挑戰。

