即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    國際

    川普玩真的！打擊中南美毒梟 美軍10架F-35部署波多黎各

    美軍F-35艦載機。（路透檔案照）

    美軍F-35艦載機。（路透檔案照）

    2025/09/05 18:42

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國川普政府加強南美洲、加勒比海地區的緝毒行動，繼下令軍方擊沉一艘美方指控是委內瑞拉毒品走私快艇後；兩名消息人士透露，政府已下令將10架F-35戰機，調往波多黎各（Puerto Rico）部署，以執行打擊販毒集團任務。波多黎各是美國境外領土，位於委內瑞拉北方，兩者僅相隔加勒比海。

    劍指委內瑞拉

    《路透》5日報導，聽取此事簡報的消息人士表示，這10架戰機預計下週末前抵達指定區域，打擊在南加勒比海活動的「毒品恐怖份子集團」。這項部署行動可能加劇該區域緊張。3天前，美軍才在該區域擊沉一艘川普指稱是從委內瑞拉「載運大量毒品」，要前往美國的快艇，為美國動用軍力在該區域進行緝毒行動揭開序幕。

    美國總統川普正兌現其競選時的承諾，嚴厲打擊將毒品輸入美國的販毒集團。這批先進F-35戰機將進一步強化美軍在該區域的部署。此前已有7艘軍艦以及一艘核動力潛艦即將或已在該區域部署，總計搭載超過4500名海軍、陸戰隊員。陸戰隊第22遠征軍（22nd Marine Expeditionary Unit），近期也在波多黎各南部進行兩棲作戰與飛行訓練。

    美國透過這些擴大部署行動，施壓委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）此前曾批評，馬杜羅「實際上是一個毒品國家的大毒梟」。馬杜羅1日罕見召開記者會，回應美國的施壓，指控美國「正透過軍事威脅尋求政權更替」。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

