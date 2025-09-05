為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    泰國加強管制大麻花 僅限5種醫療用途

    泰國近日宣布，大麻花苞的醫療用途限縮至5類疾病。（美聯社）

    2025/09/05 19:30

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國加強管制大麻，繼7月全面禁止娛樂性消費後，近日又宣布，大麻花苞僅限用於5種醫療用途。為加強監督，官方也同步推出數位平台，用以監控大麻處方申請、追蹤配送流程、記錄患者使用狀況等，確保國民在正當情況下使用大麻。

    《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，泰國傳統暨替代醫學司近日宣布，未來大麻花苞僅能在特定情況下合法作為醫療用途，僅限失眠、慢性疼痛、偏頭痛、帕金森氏症以及厭食症等5類症狀患者使用。除此之外，患者必須經醫師或藥師開立處方才可購買，處方效期最長30天。

    泰國過去開放大麻使用的政策缺乏配套，導致全國出現上萬間大麻商店，引發社會亂象。自今年7月起，泰國公共衛生部長簽署命令，全面禁止大麻用於娛樂，僅限醫療用途，且販售店家需搭配醫療專業人員，每月接受稽查，違規2次將吊銷執照。如今又再次限縮醫療使用範圍。

    除此之外，當局為有效控管泰國境內的大麻使用，開發了「Cannamed Connect」數位平台，用於監控處方申請、追蹤配送流程、記錄患者使用狀況，並登錄合法販售據點，以防範濫用並確保患者獲得穩定醫療管道。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

