歐洲阻止俄烏談和 克里姆林宮：川普為美國利益才促和談

美國總統川普。（彭博）

2025/09/05 19:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在今（5）日公布的一份專訪中說，他認為美國總統川普（Donald Trump）在外交處事方面相當憤世嫉俗（quite cynical），但這是正面評語。

《路透》報導，佩斯科夫在俄羅斯媒體Argumenty i Fakty的訪談中，把歐洲國家與川普的立場做了比較，他稱歐洲國家正在盡可能地阻礙烏克蘭和平協議的簽署。

他接著說：「相對來說，川普更具建設性，以好的方面來說，非常憤世嫉俗，也就是說『如果你能交易，為甚麼要打仗？』他會基於美國這些利益，盡一切阻止戰爭。」

佩斯科夫補充說，相比軍事手段，俄羅斯更願意透過外交途徑解決烏克蘭衝突，「如果川普能幫我們，讓這些政治與外交手段成為可行方案，那我們的利益在這裡就一致了，這件事會受到歡迎，也應當受歡迎。」

《路透》指出，俄國政府一貫的做法就是奉承川普，讚揚他為了和平所付出的努力，同時指責歐洲各國試圖破壞俄烏議和。

川普與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）3週前曾在阿拉斯加進行會談。佩斯科夫指出，他相信如果雙方認為有必要，很快就能對後續會面做出安排，且兩邊一直有在聯繫。

川普週四表示，他近期將與普廷通話。

