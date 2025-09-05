AI巨擘Anthropic擴大禁止中國使用 中批：將科技經貿政治化

美國人工智慧公司Anthropic以國安為由宣布擴大對中國實體的限制，將其海外子公司也納入禁用範疇。（路透）

2025/09/05 17:48

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國人工智慧（AI）科技巨擘Anthropic在5日以國家安全為由，宣布擴大禁止中國實體使用其服務的範疇，將中國位於海外的子公司與組織也納入其中，此外也對俄羅斯與北韓等「威權地區」加強設限。

此為AI產業首度以國安威脅為由設限。Anthropic以Claude聊天機器人與AI模型聞名，市值估計達1830億美元（約5.588兆台幣），並自我定位為專注於安全以及負責任發展。

Anthropic在聲明中指出，總部位於中國，以及包括俄羅斯、北韓與伊朗等其他國家的公司，本就因「法律、監管與安全風險」而無法使用Anthropic商業服務；但部分團體「繼續以各種方式，像是透過在他國成立的子公司，取得我們的服務」。

Anthropic警告，當這些被禁的實體透過子公司取得該公司服務時，就能利用Anthropic的能力來開發應用程式與服務；而這些應用程式與服務，最終將被拿來為敵對的軍事與情報單位及更廣泛的獨裁目標效力。

Anthropic說，這次更新服務條款，將影響這類本就被禁用的實體，「無論其實際營運地點在哪」，受中國等威權地區管控的公司，面臨可能被依法要求分享資料、配合情報機構，或其他可能產生國安風險行動的威脅。

中國外交部發言人郭嘉昆5日在例行記者會上被詢及此事表示，不了解記者提問的具體情況，但他強調，中方一貫反對將科技經貿問題政治化、工具化、武器化，因此此舉不利任何一方。

