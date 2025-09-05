為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    AI巨擘Anthropic擴大禁止中國使用 中批：將科技經貿政治化

    美國人工智慧公司Anthropic以國安為由宣布擴大對中國實體的限制，將其海外子公司也納入禁用範疇。（路透）

    美國人工智慧公司Anthropic以國安為由宣布擴大對中國實體的限制，將其海外子公司也納入禁用範疇。（路透）

    2025/09/05 17:48

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國人工智慧（AI）科技巨擘Anthropic在5日以國家安全為由，宣布擴大禁止中國實體使用其服務的範疇，將中國位於海外的子公司與組織也納入其中，此外也對俄羅斯與北韓等「威權地區」加強設限。

    此為AI產業首度以國安威脅為由設限。Anthropic以Claude聊天機器人與AI模型聞名，市值估計達1830億美元（約5.588兆台幣），並自我定位為專注於安全以及負責任發展。

    Anthropic在聲明中指出，總部位於中國，以及包括俄羅斯、北韓與伊朗等其他國家的公司，本就因「法律、監管與安全風險」而無法使用Anthropic商業服務；但部分團體「繼續以各種方式，像是透過在他國成立的子公司，取得我們的服務」。

    Anthropic警告，當這些被禁的實體透過子公司取得該公司服務時，就能利用Anthropic的能力來開發應用程式與服務；而這些應用程式與服務，最終將被拿來為敵對的軍事與情報單位及更廣泛的獨裁目標效力。

    Anthropic說，這次更新服務條款，將影響這類本就被禁用的實體，「無論其實際營運地點在哪」，受中國等威權地區管控的公司，面臨可能被依法要求分享資料、配合情報機構，或其他可能產生國安風險行動的威脅。

    中國外交部發言人郭嘉昆5日在例行記者會上被詢及此事表示，不了解記者提問的具體情況，但他強調，中方一貫反對將科技經貿問題政治化、工具化、武器化，因此此舉不利任何一方。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播