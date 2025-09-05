為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    日本「世博奶奶」 累積參觀世博648天締金氏紀錄

    有「世博奶奶」之稱的日本婦人山田外美代，今天以世博累積進場日648天，獲得金氏世界紀錄的認定。（圖取自大阪世博官網）

    有「世博奶奶」之稱的日本婦人山田外美代，今天以世博累積進場日648天，獲得金氏世界紀錄的認定。（圖取自大阪世博官網）

    2025/09/05 17:36

    〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕有「世博奶奶」之稱的日本婦人山田外美代，今天以世博累積進場日648天，獲得金氏世界紀錄的認定。

    現年76歲的居住在愛知縣的瀨戶市，她從2005年愛知縣舉行「愛．地球博覽會」（2005日本國際博覽會）開始成為世博的常客，當時她每天通勤前往愛知世博，連續185天達到全勤。

    2010年她為了上海世博搬到當地暫住，一樣是從開幕到閉幕184天達到全勤。同年11月她也為了參觀台灣舉辦花博拜訪台灣，還表示想當花博志工，在台灣引起話題。2012年她繼續轉進南韓，參觀2012年南韓麗水世博會，同樣也拿下全勤獎，

    今年為了大阪世博，她又跑到大阪租屋就近攻略，在大阪世博開幕46天時，走遍了全部82個場館。金氏世界紀錄今天以她參觀世博累積達648天，在世博的瑞士館頒發世界紀錄證書給她。

    產經新聞報導，山田表示，她每天在會場遇到的人們，他們以微笑帶給她很大的力量。她希望能把「持續下去的重要性」傳達給大家。山田當年開始參加愛知地球博覽會，只是因為會場就在住家附近，為了健康她每天步行前往，後來就變成了她人生挑戰的目標之一。

    獲「世博奶奶」封號的山田外美代（右二）2010年特地來台灣參觀花博。（資料照）

    獲「世博奶奶」封號的山田外美代（右二）2010年特地來台灣參觀花博。（資料照）

