為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日相石破茂重申有意續任 稱去留與關稅無關

    美國總統川普在美東時間4日簽署美、日之間貿易相關的行政命令。日本首相石破茂（見圖）今天被媒體問及這件事情是否使他改變繼續執政的意願，他就此重申有意續任。（法新社）

    美國總統川普在美東時間4日簽署美、日之間貿易相關的行政命令。日本首相石破茂（見圖）今天被媒體問及這件事情是否使他改變繼續執政的意願，他就此重申有意續任。（法新社）

    2025/09/05 16:34

    〔中央社〕美國總統川普在美東時間4日簽署美、日之間貿易相關的行政命令。日本首相石破茂今天被媒體問及這件事情是否使他改變繼續執政的意願。他就此重申有意續任。

    共同社報導，自民黨在今年7月參議院選舉失利後，身兼執政黨自民黨總裁（黨主席）的石破茂提到過推動日美關稅協商是他繼續執政的原因之一，並希望各界能理解。

    而他在本月2日的自民黨兩院議員大會（兩院議員總會）提到自己的去留時表示，「將在適當時機決定」。而自民黨內已經開始討論是否提前改選總裁。

    石破茂今天在首相官邸接受媒體訪問時，被問及「考量（美方已簽署）總統行政命令，是否改變續任方向」。

    他就此回應，「這件事與是否續任沒有直接關聯」。

    石破茂也透露，已委託昨天起訪美協商關稅的經濟再生擔當大臣赤澤亮正轉交一份親筆信，內容為力邀川普（Donald Trump）訪問日本。

    赤澤亮正也在華府表示，已經請美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），把石破茂的親筆信轉交給川普。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播