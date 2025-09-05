3正妹迎戰哥吉拉！官方宣傳照鬧大烏龍 網：一點開圖就笑了

「哥吉拉迎擊作戰」宣傳照鬧出大烏龍，3位正妹手持P90衝鋒槍竟全部都拿反。（圖擷自「【公式】ゴジラ迎撃作戦」X）

2025/09/05 16:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本兵庫縣淡路島知名景點「二次元之森」有一個哥吉拉主題樂園，日前官方在X平台上發布與哥吉拉合照活動，結果官方PO出的照片鬧出大烏龍，反而意外掀起話題。

淡路島「二次元之森」的哥吉拉主題樂園，有一個「哥吉拉迎擊作戰」遊樂設施，遊客可以飛入等身大小的哥吉拉嘴中相當刺激；官方X平台在4日公布合影活動，只要跟等身哥吉拉合照並上傳標註即可獲得抽獎機會，並PO出3位正妹持衝鋒槍與哥吉拉合影的照片做為宣傳。

不料這張宣傳照卻鬧出大烏龍，3位正妹手持P90衝鋒槍竟全部都拿反，網友紛紛表示：「圖一點開就笑了」、「食指沒有碰到扳機都不覺得怪怪的嗎」、「這不只是槍托沒抵肩，直接拿反了，笑死」，還有網友笑稱這麼近遇到哥吉拉我也會選擇這樣做（指槍口對準自己）。

而這個貼文卻意外爆紅，截至今（5日）下午4點，不到24小時已經吸引破700萬點閱，是其他貼文的數十倍，甚至網路上已經有模仿梗圖出現，有網友稱「這樣一拍，反而有話題了」、「就故意拿反擺拍讓你吐槽的」、「懂流量」。

P90衝鋒槍正確持槍方式。（法新社）

