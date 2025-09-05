日本自民黨「倒石」行動升溫 首位內閣大臣表態贊成

日本自民黨籍國會議員想要推倒總裁石破茂的動能像滾雪球般愈滾愈大。（美聯社）

2025/09/05 15:48

〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕日本自民黨籍國會議員想要推倒總裁石破茂的動能像滾雪球般愈滾愈大，除了黨內大老麻生太郎日前召開派系會議公開表態將贊成「提前選舉總裁」之外，石破內閣的法相鈴木馨祐也在今天跟進，成為第一個表態的內閣大臣，而近日也有議員透過社群平台X貼出簽署同意書的照片，日本網友更在猜測下週一（8日）的同意書提交日，誰會搶頭香。

石破茂帶領自民黨近一年，經歷了眾參兩院大選和東京都議員選舉，3戰皆敗，但黨中央至今無人為此下台負責。黨籍議員群情激憤，依照黨章規定要求提前舉行總裁選舉，等於是實質罷免總裁。依黨章只要有黨籍議員和地方黨部代表過半同意，即可成案。

自民黨兩院議員目前有295人，加上47個地方黨部代表共342票，過半為172票。

黨總裁選舉管理委員會日前決議，將於8日集中收受黨籍議員提交的「提前選舉總裁」同意書，而且還明言將公布同意者的姓名。亦即不同意或沒意見者可不用露面，而這也被認為是黨中央的技術施壓，希望引起寒蟬效應。

但此舉卻招來反效果，黨內的想推倒石破的動能愈滾愈大，尤其讓未來將接班的中生代「5期生」危機感大增。「5期生」指的是已當選5次的眾議員，他們都是在安倍晉三2012年重掌政權當選的議員，代表人物如舊茂木派的農林水產副大臣、眾議員笹川博義，他們在內閣都有一番歷練，未來將成為執政主力。

自民黨「5期生」有多人成為這波倒石的主要推手，他們從選後即開進行跨派系串聯。另外，當選2次的「2期生」也有動作，代表人物有尾崎正直和中野英幸等人，產經新聞今天報導，自民黨2期生共有26人，他們有大半都同意提前選總裁。5日在國會的聚會共有10人參加，尾崎在會後表示，出席者的意見多數贊成提出同意書。自民黨2期生擔心若石破繼續執政，下次選舉可能會繼續慘敗。

麻生太郎日前在橫濱召開麻生派研修會，他在會中宣布將會簽下同意書並親自提交。麻生派是自民黨唯一未解散的派閥，成員有43人，目前已知有30多人將會跟進，一些未表態者大都是基於兼具有石破內閣政務三役的身分。

麻生畢竟是政壇老鳥，研修會召開前一天，就先把「麻生會表態同意」的消息透露給媒體，吸引媒體關注，隔天的研修會更是全程開放給媒體直播，增加麻生「登高一呼」的力道。

果然在麻生喊話後，「贊成組」的表態力度增強，法相鈴木馨祐今天表態跟進，成為石破內閣第一個表態的大臣。石破在組閣時因「人才不足」向麻生派借了3名大將，鈴木是其中之一，另外還有環境相淺尾慶一郎和經濟產業相武藤容治 。

由於石破已親口表明，內閣政務三役（大臣、副大臣和大臣政務官）若提同意書不用辭職，所以目前60多位政務三役，已有十多人表態，贊成但未公開表態者應該更多。

除了少壯派，前政調會長渡海紀三朗、前總務會長遠藤利明、前沖繩北方擔當相山口俊一、前厚生勞動相田村憲久、前總務相石田真敏及前總務相新藤義孝等6人，昨天共同表態將提出同意書。他們都是當選9到12次的資深議員，雖然不用擔心未來仕途，但至少不想留下臭名。

黨中央原本打算以公布姓名對贊成派形成牽制，但公布贊成派姓名，等於是以二分法將黨籍議員劃分為贊成派和反對派，逼使原本持中立意見者必須選邊站。因為即使只公布贊成派的名單，也難保網友不會比對肉搜非贊成者名單。二分法會讓西瓜效應放大。

果然從昨天起，社群平台X上，已開始有議員貼出簽署同意書的照片，目前至少已有佐佐木紀（舊安倍派）、今枝宗一郎（麻生派）、中谷真一（舊茂木派）、高見康裕（舊茂木派）、平沼正二郎（舊二階派）等5位眾議員。

在這種勇於表態的氛圍下，網友開始猜測，下周一會是由誰來搶頭香，有人期待是戴著紳士帽、西裝筆挺的麻生太郎，也有人猜測是「衝組」的參議員青山繁晴。

