「琵琶」侵襲日本關東 靜岡縣飆龍捲風折斷電線桿、掀翻卡車

2025/09/05 15:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第15號颱風「琵琶」目前正在侵襲日本關東一帶，今（5日）下午2點的中心位置在靜岡縣伊豆半島附近，受到「琵琶」吹襲，靜岡縣疑似出現龍捲風，有卡車被吹翻，多根電線杆被折斷造成大規模停電，許多人更是遭龍捲風吹爆窗戶的碎玻璃割傷。

根據日本氣象廳的觀測顯示，「琵琶」下午2點的中心位置在北緯34.9進、東經139.2度，也就是在伊豆半島東側，以每小時65公里速度向東北東移動；日本氣象廳發布警告，提醒靜岡縣、神奈川縣恐有線狀雨帶出現，顯著大暴雨，使發生危及生命的山崩和洪水的風險正在迅速增加。

氣象廳也提醒靜岡縣中部、伊豆、東部和西部地區易發生龍捲風、落雷、冰雹等極端天氣，請密切注意天空情況。如果出現雷電或風向突變等積雨雲逼近的徵兆，請採取安全措施，例如躲進堅固的建築物內。

靜岡縣牧之原市在當地時間下午1點左右傳出疑似出現龍捲風狀況，出現包括卡車翻覆、建築物損毀、電線桿倒塌等災情，逾萬戶停電，還有多人因窗戶震碎被碎玻璃割傷。

