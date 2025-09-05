102歲人瑞登頂富士山 摘下金氏世界紀錄

日本102歲人瑞阿久澤幸吉8月初登頂富士山，成為登上富士山最年長者，獲金氏世界紀錄認可。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕隨著年紀稱長，爬山難度會越來越高，但日本102歲人瑞阿久澤幸吉（Kokichi Akuzawa）8月初登頂富士山，成為登上富士山最年長者，獲金氏世界紀錄認可。美聯社近日訪問阿久澤幸吉，他在採訪中稱自己成功關鍵在於他人的支持。

阿久澤幸吉在採訪中表示，當時他與70歲女兒、孫女、孫女丈夫以及登山俱樂部4位朋友一起攀登富士山。他聲稱，雖然登頂過程很艱辛，但身邊的人一直鼓勵他，他能成功登頂離不開別人的支持。

在8月5日登頂富士山前，登山隊在路上露營2晚。阿久澤幸吉指出，他對自己在爬山中的表現印象深刻，並補充他在這把年紀不會把爬山視為理所當然，要趁還有爬山能力時趕緊爬。

8月登山之旅，並非阿久澤幸吉第一次破紀錄登頂富士山。他第一次成為富士山最年長者是在96歲。在那之後的6年裡，他克服了心臟病、帶狀皰疹以及1次登山墜落後傷口縫針。

阿久澤幸吉在8月攀登富士山之前，進行了3個月的訓練。他每天早上5點起床，徒步1小時，每週大約攀登1座山峰。他爬的山主要集中在日本群馬縣西部長野縣周邊地區。

阿久澤幸吉自年輕時就會爬山，他指出喜歡爬山原因是在山上很容易交朋友。他強調，不論是否喜歡學習，人都能享受登山樂趣。登山時致力並不重要，所有人都是平等向前邁進。

據阿久澤幸吉家人稱，他是1名優秀學生，曾擔任引擎設計工程師，後來擔任牲畜人工授精員，並一直從事該職業直到85歲。

