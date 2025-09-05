搭飛機有學問！挑行李箱「三大重點」曝光 空姐：別挑軟殼箱

空姐曝挑選行李箱心得。示意圖。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕國外媒體今天分享挑選託運行李箱的實用技巧，建議旅客選擇「深色」、「硬殼」、「有輪子」的款式，以避免行李在飛機貨艙內遭受損壞或污染。另外，也有空姐點名軟殼行李箱是「最差選擇」。

英媒《The Mirror》報導，任職於美國航空公司的空服員霍姆（Megan Homme）時常在TikTok分享各種旅遊小知識，吸引逾36萬粉絲關注。她日前在影片中說，自己曾因行李選錯款式而吃足苦頭，才逐漸摸索出選箱原則。

霍姆指出，第一個重點就是避免使用軟殼行李箱。雖然這類箱子較輕便好搬運，但若飛機貨艙內其他乘客的行李破損、液體外洩，軟殼箱恐怕無法抵擋滲漏，導致物品受損。她提醒：「你永遠不知道別人的行李裡裝了什麼，也不知道飛機底部會有什麼東西可能漏在你的行李上。」

除了材質，行李箱的顏色也影響實用性。霍姆建議選擇深色款式，因為行李經過搬運後難免被刮傷，深色較不易顯髒或磨損。她坦言，淺色行李箱曾被磨得面目全非。

此外，行李箱的輪子設計也是關鍵。報導引述一名行李裝卸員在論壇Reddit發文透露，若行李箱沒有輪子或輪子卡住，裝卸人員通常會直接把行李「用丟的」塞進貨艙。相對來說，配有四輪的行李箱較易推行，能減少撞擊與損壞的機會。

這名地勤人員也提醒旅客，切勿將食物與飲料放進行李箱，這類物品容易變質、破損甚至滲漏，除了污染他人行李，還會讓搬運人員「整天臭味難散」，直言酒類更是「災難來源」。

