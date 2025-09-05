為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    中國九三閱兵燒1500億 葉耀元：股票被套牢中國人怎麼想？

    中國近日舉行九三閱兵，據傳典禮花費高達台幣1500億元，對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元直說，「不知道被股票套牢的中國人民怎麼思考這件事」？貼文曝光後引起不少網友熱烈討論。（路透）

    中國近日舉行九三閱兵，據傳典禮花費高達台幣1500億元，對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元直說，「不知道被股票套牢的中國人民怎麼思考這件事」？貼文曝光後引起不少網友熱烈討論。（路透）

    2025/09/05 15:11

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近日舉行九三閱兵，據傳典禮花費高達台幣1500億元，對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元直說，「不知道被股票套牢的中國人民怎麼思考這件事」？貼文曝光後引起不少網友熱烈討論。

    葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文直指，「中國93閱兵典禮花了一千五百億台幣。不知道沒有工作或是被房地產或股票套牢的中國人民怎麼思考這件事」。

    看到PO文後有網友說「那個不是military parade那是military show，好貴的show

    」、「黨的錢是黨的錢，人民的錢也是黨的錢」、「韭菜割一割，閱兵可以連辦十天」。

    據我國安單位情資，北京整體斥資人民幣360多億元（約台幣1543億元），還搬出東風-41洲際飛彈、巨浪-3型潛射彈道導彈、東風17超高音速飛彈等武器。

    相關新聞請見︰

    中國93閱兵大砸1500億 核武飛彈陣列「秀肌肉」

