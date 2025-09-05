為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    轉機時間超過7小時才能參加！香港機場管理局推「免費中轉遊」

    「免費中轉遊」參加資格必須經香港國際機場轉機、航班中轉時間相距超過7小時及符合香港的入境要求，包括持有有效簽證或旅行證件等。抵達香港後可前往服務櫃檯登記。（擷取自香港國際機場官網）

    2025/09/05 14:16

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕轉機殺時間！香港機場管理局宣布，即日起與旅行社合作推出「免費中轉遊」服務，提供在香港國際機場轉機時間超過7小時的旅客3條旅遊行程，讓轉機旅客可以走進市區遊覽黃大仙廟或星光大道等。

    綜合港媒報導，「免費中轉遊」服務由旅行社Trip.com提供，共有3條旅遊路線，目前起步階段僅開放2條旅遊路線，分別是在中午及傍晚出發。中午團（12時–16時）會到黃大仙廟及深水埗北河街，體驗本地文化；傍晚團（17時30分至21時30分）則會到西九文化區及尖沙咀星光大道，欣賞維多利亞港的夜景。

    「免費中轉遊」每日各有1團，每團名額20個，由專業英文導遊帶領，並且全程接送。交通和團體保險等支出全數由Trip.com 負責，參加的旅客只需在機場指定地點集合。

    今年（2025年）12月預計推出第3條行程，鎖定湖畔和離島，參加者可到迪欣湖和馬灣村遊覽。

