    烏克蘭擬禁烏東正教會活動 控其未與俄羅斯徹底切割

    烏克蘭政府宣布，烏克蘭東正教會未能切斷與俄羅斯的長期聯繫，可能很快就會被禁止活動。圖為基輔的洞窟修道院，為烏克蘭東正教聖地之一。（美聯社）

    烏克蘭政府宣布，烏克蘭東正教會未能切斷與俄羅斯的長期聯繫，可能很快就會被禁止活動。圖為基輔的洞窟修道院，為烏克蘭東正教聖地之一。（美聯社）

    2025/09/05 14:58

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭政府近日宣布，東正教的分支烏克蘭東正教會（UOC）未能切斷與俄羅斯的長期聯繫，可能很快就會被禁止活動。

    根據美聯社報導，烏克蘭東正教會與俄羅斯有關聯的調查結果是由烏克蘭國家民族政治與良心自由局（DESS）發布。

    這項即將實施的禁令，進一步凸顯宗教俄烏衝突中所扮演的動盪角色。東正教是俄羅斯和烏克蘭主流宗教，可說是文化和精神戰場。

    烏克蘭議會1年前通過禁止俄羅斯東正教的法律，因為該教會強烈支持俄羅斯入侵烏克蘭。

    該法律也授權禁止任何與俄羅斯教會有關的組織。隨後烏克蘭政府對與俄羅斯有著數百年聯繫的烏克蘭東正教展開調查。

    烏克蘭東正教會從2022年開始譴責俄羅斯全面入侵，並在同年宣布脫離俄羅斯教會獨立，但烏克蘭政府表示，烏克蘭東正教會拒絕採取必要措施，例如修改其管理文件以完成分離。

    烏克蘭政府已向法院申請禁止烏克蘭東正教會的活動。如果教會敗訴，在案件最終審理前，教會有權向高一級法院上訴一次。其律師指出，這項程序可能在數月內完成。

    根據法律，部分烏克蘭東正教會教區也可能會被禁止使用其不擁有的房產。烏克蘭許多歷史悠久的教堂地產是由國家擁有並對外租賃的。

    
    
