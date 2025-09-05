戴瑞士名錶、揹Dior包 北韓金家兄妹訪中大秀奢侈品

金正恩在北京與俄羅斯總統普廷相擁時，左手疑似佩戴著瑞士高級品牌萬國錶的柏濤菲諾系列手錶。（路透）

2025/09/05 13:45

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國安理會長年以來一直對北韓實施進口奢侈品制裁，不過成效不佳，北韓高層仍多次著高價奢侈品出席公開場合，這次金正恩訪中，再度被拍到佩戴瑞士萬國柏濤菲諾手錶（Portofino），妹妹金與正也高調揹著Christian Dior提包。

據《韓聯社》報導，北韓金家兄弟在訪中期間，被拍到高調戴昂貴的西方奢侈品，金正恩在北京與俄羅斯總統普廷相擁時，左手疑似佩戴著瑞士高級品牌萬國錶的柏濤菲諾系列手錶，IWC官網上列出的售價為1萬4100美元（約新台幣43.1萬）。

請繼續往下閱讀...

金正恩曾在瑞士留學，他對瑞士手錶情有獨鍾，他曾多次被拍到在公開場合佩戴瑞士高級手錶。

妹妹金與正也被發現揹著法國奢侈品牌Christian Dior的黑色Lady Dior提包，要價7500美元（約新台幣23萬）。

報導指出，儘管聯合國多年來制裁北韓，但平壤當局據信透過中間商秘密從海外採購奢侈品，讓金氏政權多次在公開場合炫耀奢侈品。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法